της Έλενας Γαλάρη

Την αντίδραση των συνηγόρων του Πέτρου Φιλιππίδη, Μιχάλη Δημητρακοπούλου, Κικής Πακιρτζίδου και Εύας Μπομπόλη προκάλεσε η εγκύκλιος της προέδρου του Αρείου Πάγου Ιωάννας Κλάπα , με την οποία συνιστά στους δικαστικούς λειτουργούς ευπρέπεια και σεβασμο στους διαδίκους.

Σε ανακοίνωσή τους οι δικηγόροι αναφέρουν:

Στις 10/12/24 η κυρία Ιωάννα Κλάπα, Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, απέστειλε προς τους δικαστές εγκύκλιο. Τάχιστα αυτη η εγκύκλιος διαχύθηκε- με τρόπο μαγικό -στα μεγαλύτερα μέσα ενημέρωσης, τα οποία ερμήνευσαν αυτή την εγκύκλιο ως « Έμμεση αλλά σαφή αποδοκιμασία της στάσης του εισαγγελέα στη δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη».

Στις 8/12/24 η Ενωση Ελλήνων Εισαγγελέων, με Πρόεδρο τον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου ,τον κύριο Αχιλλέα Ζήση, έναν από τους πλέον καταρτισμένους εισαγγελείς της χώρας,στην 39η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της, εξέδωσε ομόφωνο ψήφισμα, συνοπτικά με το εξής περιεχόμενο: «ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΝ κάθε προσπάθεια απαξίωσης και στοχοποίησης των εισαγγελικών λειτουργών, με αφορμή τους χειρισμούς τους σε ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ υποθέσεις. Τέτοιου είδους πρακτικές δεν προσήκουν σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα.

Οι Ελληνες Εισαγγελείς δεν επηρεάζονται από ευθείες ή έμμεσες απειλές, πίεσεις και εκφοβισμούς». Με έναν επίσης μαγικό τρόπο ,αυτό το ψήφισμα των Ελλήνων Εισαγγελέων ΧΑΘΗΚΕ από την δημοσιότητα.

Και η εγκύκλιος της Προέδρου του Αρείου Πάγου και το ψήφισμα της Ενωσης Ελλήνων Εισαγγελέων ειναι απόρροια της σφοδρής ,οξείας και άγονης λεκτικής επίθεσης, που δέχτηκε ο εισαγγελέας της έδρας στην δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη .

Οι Ελληνες Δικαστές και Εισαγγελείς δεν είναι ούτε ΣΤΡΑΤΕΥΜΑ, ούτε ΑΓΗΜΑ ωστε να διοικείται με εγκυκλίους.

Η ενέργεια της Προέδρου του Αρείου Πάγου είναι θεσμικά πρωτοφανής. Στα πολλά χρόνια που διακονούμε-οι δύο πρώτοι εξ ημών- την νομική επιστήμη και την μαχομένη δικηγορία, δεν έχει υπάρξει άλλη εγκύκλιος ,η οποία ουσιαστικά «παρεμβαίνει» σε εκκρεμή ποινική δίκη, αποδοκιμάζοντας τον Εισαγγελέα της έδρας ,όπως ορθά ερμηνεύτηκε απο τον δημοσιογραφικό κόσμο!

Η Ενωση Ελλήνων Εισαγγελέων έκανε το θεσμικό της καθήκον προασπιζόμενη την δικαστική ανεξαρτησία, από εξωτερικές και εσωτερικές παρεμβάσεις .

Μένουν έξι μήνες και κάποιες ημέρες για να λήξει η θητεια της Προεδρου του Αρειου Πάγου , της οποίας η δικαστική διαδρομή υπηρξε ΦΩΤΕΙΝΗ και ΑΜΕΜΠΤΗ ,ειναι κρίμα να αναλωθεί με εγκυκλίους , που αφυδατώνουν εσωτερικά την ανεξαρτησία των δικαστή.

Πηγή: skai.gr

