Σε κατάσταση λήθαργου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ένας 12χρονος μαθητής από Γυμνάσιο της Αμαλιάδας ο οποίος σύμφωνα με τις πληροφορίες κατανάλωσε ποσότητα τσίπουρου.

Οι πληροφορίες του patrisnews αναφέρουν πως ο 12χρονος μαθητής είχε πάρει από το σπίτι του, στο σχολείο ένα μπουκάλι με τσίπουρο προκειμένου να κάνει challenge με συμμαθητές του για το ποιος θα καταναλώσει μεγαλύτερη ποσότητα.

Πάντα με τις ίδιες πηγές ο 12χρονος κατανάλωσε περίπου 400ml τσίπουρου και μεταφέρθηκε σε λιπόθυμη κατάσταση στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας.

Οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό του έδωσαν τις πρώτες βοήθειες και με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ο μαθητής μεταφέρθηκε στο “Ανδρέας Παπανδρέου”, στον Πύργο.

Πηγή: skai.gr

