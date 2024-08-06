ΑΑΔΕ: Λουκέτο σε επιχείρηση στα Χανιά - Δεν έκοβε αποδείξεις 

Λουκέτο σε μία επιχείρηση και πρόστιμο σε άλλη μία, επέβαλλαν ελεγκτές της ΑΑΔΕ το βράδυ της Δευτέρας στα Χανιά, έπειτα από έλεγχο που πραγματοποίησαν σε χώρο συναυλίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ, διαπίστωσαν τη μη έκδοση μεγάλου αριθμού αποδείξεων λιανικών συναλλαγών σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούσαν τον χώρο μεγάλης εκδήλωσης, που διεξήχθη τη Δευτέρα 5 Αυγούστου στο κέντρο της πόλης των Χανίων.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, εφαρμόζοντας το μέτρο αναστολής λειτουργίας, βάσει των διατάξεων του άρθρου 13Α του Ν. 2523/1997, να προχωρήσουν στη σφράγιση για 48 ώρες μίας εξ αυτών και να επιβάλουν ειδική χρηματική κύρωση σε μία άλλη.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται, με σκοπό τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων, για τη διασφάλιση των δημοσίων εσόδων.

Από τις αρμόδιες υπηρεσίες υπενθυμίζεται στους φορολογούμενους πολίτες ότι, στο πλαίσιο της φορολογικής δικαιοσύνης, οφείλουν να απαιτούν την έκδοση απόδειξης σε κάθε αγορά τους και ότι έχουν το δικαίωμα να μην καταβάλουν το αντίτιμο, όταν δεν λάβουν απόδειξη από το ταμειακό σύστημα της επιχείρησης (Φορολογικό Ηλεκτρονικό Μηχανισμό ή Πάροχο Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων).

Επίσης, διευκρινίζεται ότι δεν αρκεί η απόδειξη του POS της τράπεζας, σε περίπτωση πληρωμής με κάρτα.

