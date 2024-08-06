Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σύρος: Πάρκαρε μπροστά από κάδο και του άφησαν τα σκουπίδια «δωράκι» στο παρμπρίζ

Με συνοπτικές διαδικασίες «λύθηκε» το πρόβλημα παρεμπόδισης των πολιτών να πετάξουν τα σκουπίδια τους σε ειδικό κάδο στη Σύρο

Σύρος: Πάρκαρε μπροστά από κάδο και του άφησαν τα σκουπίδια στο παρμπρίζ

Θα το σκεφτεί πολύ για να ξαναπαρκάρει έτσι ο κάτοχος ΙΧ που άφησε το αυτοκίνητο του μπροστά από κάδο στο νησί της Σύρου.

Οπως παραθέτει το cycladeslive.gr, το όχημα στάθμευσε δίπλα ακριβώς σε κοντέινερ σκουπιδιών στην περιοχή των Αγκαθωπών και μάλιστα στο σημείο που πηγαίνουν οι πολίτες για να πετάξουν  τα σκουπίδια τους, εμποδίζοντας τη ρίψη αυτών.

Το γεγονός προκάλεσε την αγανάκτηση και τον εκνευρισμό συμπολιτών μας, που βρήκαν τη λύση να απορρίψουν τα σκουπίδια τους.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Σύρος σκουπίδια
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark