Σύρος: Πάρκαρε μπροστά από κάδο και του άφησαν τα σκουπίδια στο παρμπρίζ

Θα το σκεφτεί πολύ για να ξαναπαρκάρει έτσι ο κάτοχος ΙΧ που άφησε το αυτοκίνητο του μπροστά από κάδο στο νησί της Σύρου.

Οπως παραθέτει το cycladeslive.gr , το όχημα στάθμευσε δίπλα ακριβώς σε κοντέινερ σκουπιδιών στην περιοχή των Αγκαθωπών και μάλιστα στο σημείο που πηγαίνουν οι πολίτες για να πετάξουν τα σκουπίδια τους, εμποδίζοντας τη ρίψη αυτών.

Το γεγονός προκάλεσε την αγανάκτηση και τον εκνευρισμό συμπολιτών μας, που βρήκαν τη λύση να απορρίψουν τα σκουπίδια τους.

