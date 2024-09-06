Την αυλαία των κινητοποιήσεων της ΔΕΘ άνοιξαν στις 8.30 το πρωί, οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία, με συγκέντρωση της ΠΟΕΔΗΝ έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

Η πορεία ξεκίνησε από το Ιπποκράτειο με προορισμό το ΥΜΑΘ.

Στην πορεία «σωτηρίας της δημόσιας υγείας» που πραγματοποιείται αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, επικράτησε για λίγο ένταση μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών, που είχαν αποκλείσει την πρόσβαση προς το συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης».

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Η πορεία ξεκίνησε από το Ιπποκράτειο με προορισμό το ΥΜΑΘ. Όταν οι υγειονομικοί έφτασαν στο ύψος της ΕΡΤ3, στη Λεωφόρο Στρατού, συνάντησαν διμοιρίες των ΜΑΤ. Σύμφωνα με το thestival, οι υγειονομικοί ζήτησαν από τους αστυνομικούς να τους επιτρέψουν να συνεχίσουν την πορεία τους στη Λεωφόρο Στρατού, όμως ενημερώθηκαν από την ΕΛΑΣ πως κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό.

Πηγή: skai.gr

