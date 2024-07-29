Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία διακινούσε μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών στη Μύκονο προχώρησε η υποδιεύθυνση Αστυνομίας του νησιού και το ειδικό κλιμάκιο Δράσεων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Οι Αρχές προχώρησαν στην εξάρθρωση έπειτα από καταγγελία που προηγήθηκε σύμφωνα με την οποία, άγνωστος δράστης μετακινιόταν με όχημα στους δρόμους της Μυκόνου και διακινούσε ναρκωτικές ουσίες, κάνοντας «delivery» παραδόσεις.

Μετά από συντονισμένη επιχείρηση, το πρωί του Σαββάτου (27/07), εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν τρία άτομα, μεταξύ των οποίον και αρχηγικό μέλος της οργάνωσης. Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για οπλοκατοχή, εγκληματική οργάνωση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι πρόκειται για εγκληματική οργάνωση με διακριτούς ρόλους και με συγκεκριμένο τρόπο δράσης ως εξής:

-40χρονος, ο οποίος πρόκειται για το αρχηγικό μέλος, συντόνιζε τις πωλήσεις ναρκωτικών από την οικία - καβάτζα στη Μύκονο, πραγματοποιώντας με τους υποψήφιους αγοραστές τις απαραίτητες επικοινωνίες μέσω διαδικτυακών εφαρμογών αναφορικά με τις λεπτομέρειες τις «παραγγελίας», διαθέτοντας και σχετικό τιμοκατάλογο, ανά είδος ναρκωτικών ουσιών, ενώ ταυτόχρονα συγκέντρωνε τα κέρδη από την πώληση των ναρκωτικών ουσιών.

-37χρονος, o οποίος πρόκειται για το βασικό μέλος της οργάνωσης και ήταν επιφορτισμένος με παράδοση των ναρκωτικών ουσιών με τη μέθοδο του «delivery» και φρόντιζε για την απόκρυψη του, οι συναντήσεις, να πραγματοποιούνται σε πολυσύχναστα μέρη.

-26χρονη, η οποία ήταν ο λόγος της νόμιμης παραμονής των έτερων μελών λόγω της εργασίας της και ταυτόχρονα εκτελούσε χρέη συνοδού στο βασικό μέλος της οργάνωσης προκειμένου να ελαχιστοποιούν την πιθανότητα εντοπισμού τους από τις Αρχές.

Χαρακτηριστικό της ευρηματικότητας τους, προκειμένου να επιτυγχάνουν με ασφάλεια το σκοπό τους, ήταν η δημιουργία ενός κουτιού που προσομοίαζε με εξάρτημα αυτοκινήτου, στο οποίο απέκρυπταν τις ναρκωτικές ουσίες, δυσχεραίνοντας με αυτό τον τρόπο τον εντοπισμό των ναρκωτικών ουσιών σε περίπτωση ελέγχου.

Συνολικά από την κατοχή τους και από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν –μεταξύ άλλων- και κατασχέθηκαν:

-όχημα, το οποίο χρησιμοποιούσε το βασικό μέλος της οργάνωσης για τη διακίνηση των ναρκωτικών,

-ζυγαριά,

-65.880- ευρώ,

-17.166- δολαρίων ΗΠΑ,

-240- λιρών Αγγλίας,

-43,22- γραμμάρια κοκαΐνης,

-8,61- γραμμάρια μεθαμφεταμίνης,

-212- γραμμάρια συνθετικού ναρκωτικού,

-πληθώρα χαπιών και τρίμματα ecstasy διάφορων χρωμάτων και

-πληθώρα πλαστικών καψουλών ναρκωτικής ουσίας MDMA.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

