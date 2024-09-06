Ελαιοτριβεία έκρυβαν έσοδα πάνω από 80 εκατ. ευρώ

Ένα γιγαντιαίο συνονθύλευμα υπαρκτών και ανύπαρκτων συναλλαγών, μεταξύ πραγματικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων που αποτελούν άδειο κέλυφος, διερευνά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μετά από καταγγελία πολίτη, η οποία καταδείκνυε ως διακινητές εικονικών τιμολογίων ελαιόλαδου έναν επιτηδευματία και ένα φυσικό πρόσωπο - διαχειριστή νομικών προσώπων (κυρίως ελαιοτριβείων).

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται με τη χρήση των στοιχείων του myDATA, αρχείων, που κατασχέθηκαν κατά τις εφόδους στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις, καθώς και κινήσεων τραπεζικών λογαριασμών τους.

Από την έως τώρα έρευνα, έχει διαπιστωθεί ότι, στο δαιδαλώδες αυτό κύκλωμα, το 2022-2023, εμπλέκονται πάνω από 30 επιχειρήσεις, από τις οποίες τουλάχιστον 14 έχουν συσταθεί με σκοπό την έκδοση και τη λήψη εικονικών τιμολογίων, και κατ΄ επέκταση:

Α. Tη δημιουργία πιστωτικών υπολοίπων ΦΠΑ και την καταχρηστική επιστροφή φόρου, από υπαρκτές λήπτριες επιχειρήσεις

B. Την κάλυψη αγορών από αγρότες ειδικού ή κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ ή από ελαιοτριβεία χωρίς φορολογικά στοιχεία.

Τα βήματα της έρευνας

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι επιχείρηση με ημερομηνία έναρξης εργασιών το 2021, δεν είχε υποβάλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ, ενώ και από τα δεδομένα myDATA δεν προέκυπταν αγορές (δηλαδή δεν φαινόταν να έχουν δηλώσει έσοδα από πωλήσεις προς αυτήν τρίτοι προμηθευτές, ενώ παράλληλα δεν προέκυπτε από τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες (listing) η ύπαρξη ενδοκοινοτικών αποκτήσεων).

Επομένως η ΙΚΕ δεν προκύπτει να έχει πραγματοποιήσει αγορές, ενώ δεν ανταποκρίθηκε σε πρόσκληση του ελέγχου για προσκόμιση λογιστικών αρχείων.

Ωστόσο, από το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών της ΙΚΕ και από το MyDΑΤΑ, προκύπτει να έχουν εκδοθεί 15 φορολογικά στοιχεία προς ατομική επιχείρηση (μέλος του κυκλώματος απάτης), καθαρής αξίας 200.000 ευρώ.

Πραγματοποιήθηκε στη συνέχεια μερικός επιτόπιος έλεγχος στη λήπτρια ατομική επιχείρηση, με αντικείμενο δραστηριότητας το εμπόριο ελαιολάδου, όπου κατόπιν πρόσκλησης προσκομίσθηκαν στον έλεγχο επιπλέον φορολογικά στοιχεία, που είχαν εκδοθεί από την ΙΚΕ, με συνέπεια να προκύπτει ότι η λήπτρια εταιρεία έλαβε και καταχώρησε στα βιβλία της συνολικά 32 τιμολόγια, συνολικής καθαρής αξίας 700.000 ευρώ.

Από το σύνολο των στοιχείων αυτών, στο MyData είχαν ανέβει ως έσοδα της ανύπαρκτης ΙΚΕ, και επομένως ως έξοδα της λήπτριας ατομικής επιχείρησης, 15 φορολογικά στοιχεία, συνολικής καθαρής αξίας 200.000 ευρώ.

Τα τιμολόγια αυτά εξοφλήθηκαν μέσω e-banking, ενώ τα φορολογικά στοιχεία, για τα οποία δεν έγινε ανάρτηση στο myDATA, εξοφλήθηκαν με επιταγές , όπου η είσπραξή τους έγινε από φυσικά πρόσωπα για τα οποία δεν προκύπτει σχέση τους ή συναλλαγές τους με την ΙΚΕ (καθώς πρόκειται για φυσικά πρόσωπα χωρίς έναρξη δραστηριότητας), τα οποία κλήθηκαν από τον έλεγχο εγγράφως για εξηγήσεις, χωρίς να ανταποκριθούν.

Οι 30 αυτές επιχειρήσεις έχουν συναλλαχθεί σε τουλάχιστον 60 συνδυασμούς, έχοντας εκδώσει πάνω από 1.700 εικονικά τιμολόγια, καθαρής αξίας άνω των 80 εκατ. ευρώ.

Από την έως τώρα έρευνα, προκύπτει ότι 4 εκδότες εξέδωσαν 1.632 φορολογικά στοιχεία, με καθαρή αξία 33,17 εκατ. ευρώ και ΦΠΑ 4,32 εκατ. ευρώ, τα οποία, στην πλειονότητά τους, εξοφλούνταν από τους λήπτες τους, ακόμη και μέσω τραπεζικού συστήματος, το οποίο…«ξεγελούσαν», διενεργώντας συστηματικές άμεσες αναλήψεις των χρηματικών ποσών.

Πέραν των φορολογικών επιβαρύνσεων, που θα προκύψουν κατά την ολοκλήρωση της συνολικής ελεγκτικής διαδικασίας, οι εμπλεκόμενοι κινδυνεύουν και με ποινική δίωξη, καθώς η έκδοση και η λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων συμπεριλαμβάνονται στα εγκλήματα φοροδιαφυγής.

Η έρευνα στους υπόλοιπους εκδότες και λήπτες συνεχίζεται.

