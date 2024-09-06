Γιοβάνοβιτς: «Είναι μια ομάδα που μπορεί να δώσει υποσχέσεις, που μπορεί να αλλάξει τα πράγματα»

Στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα της Εθνικής με τη Φινλανδία (07/09, 21:45) μίλησε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός αναφέρθηκε στο ντεμπούτο του στον πάγκο της Ελλάδας, στην ποιότητα που έχει το ρόστερ, αλλά και στον κόσμο.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για το ξεκίνημα της ομάδας: «Είναι μία Εθνική με αρκετά νέα παιδιά. Μία ομάδα που μπορεί να δώσει υποσχέσεις. Μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Επειδή ζούσα έντονα αυτές τις ημέρες έχω μεγάλη διάθεση να τους βοηθήσω να πετύχουν κάτι που μας λείπει τα τελευταία 10 χρόνια. Επειδή είμαι καινούριος σε αυτό το περιβάλλον είναι όλα τα παιδιά της ΕΠΟ και όσοι ήταν μαζί μας για το κομμάτι της οργάνωσης και τα διαδικαστικά για την προετοιμασία. Είναι μία καλή ευκαιρία να τους ευχαριστήσω όλους. Ήταν πολλά παιδιά που δουλεύανε μαζί μας για να έχουμε όλες τις ανέσεις. ερνάνε πολλές ώρες μαζί μας και με σκληρή δουλειά. Είχαμε και πολύ καλές συνθήκες για την προετοιμασία και να ευχαριστήσω τον κ. Σπανό για τις εγκαταστάσεις που μας παραχωρήθηκαν από τη Δευτέρα και ότι ώρες θέλουμε και τον κ. Αγγελόπουλο. Πραγματικά η πρώτη μου εικόνα από τους παίκτες και δεν είναι μόνο η προπόνηση. Όλες οι συνθήκες ήταν σε πολύ υψηλό επίπεδο. Δικαιούνται οι παίκτες να έχουν εδώ και τις συνθήκες που έχουν και στις ομάδες τους».

Για τους παίκτες που έχει στην επίθεση:«Δύσκολο είναι. Είναι καλοί παίκτες όλοι τους. Και αυτοί που έχουν μπροστά τους. Δύσκολο. Σαν προπονητής εγώ πρέπει να βρω τον τρόπο. Να βρω το παιχνίδι. Να εκμεταλλευτώ όλες τις αρετές που έχουν. Είναι το πιο δύσκολο κομμάτι της δουλειάς. Έχουμε πολλά παιδιά και νέα και σε πολύ καλή ποδοσφαιρική ηλικία. Έχουμε και πιο έμπειρα παιδιά που μας χρειάζονται. Τα παιχνίδια παίζουν σπουδαίο ρόλο διότι δυστυχώς δεν μπορώ να τους προπονώ σε καθημερινή βάση. Δεν είναι μόνο οι 3 στράικερ. Έχουμε πολύ καλούς παίκτες σε όλες τις θέσεις».

Για τα στοιχεία που πρέπει να έχει η Ελλάδα με Φινλανδία: «Το επίπεδο των Εθνικών έχει πάντα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Κάθε χώρα εκπροσωπεί κάτι δικό της. Έχουμε αντιπάλους που κύριο στοιχείο τους είναι η αγωνιστικότητα. Η Αγγλία έχει 6 χρόνια ίδιο προπονητή και έχει καλό επίπεδο στο πώς θέλει να αγωνιστεί. Σίγουρα θέλουμε να νικήσουμε. Δεν τίθεται θέμα για το τι θέλουμε εμείς. Θα είναι μία τόνωση για τους ίδιους τους παίκτες. Σαν κυρίαρχο στοιχείο να έχουμε υπομονή και καλή κυκλοφορία. Η Φινλανδία αμύνεται καλά και βγαίνει σε κόντρα επιθέσεις.

Επειδή θα παίξουμε στην έδρα θα έχουμε μεγάλη διάθεση. Δεν θα είναι εύκολο αλλά τίποτα δεν είναι εύκολο. Είναι μία νέα αρχή. Για να ολοκληρωθούν ως παίκτες θα πρέπει να έχουν μία πολύ μεγάλη επιτυχία. Η Εθνική ομάδα και μία μεγάλη διοργάνωση είναι κάτι που μένει για πάντα όπως κάνανε πριν οι γενιές. Θα πρέπει να προσπαθήσει και αυτή η γενιά να το κάνει».

Για τις επαφές του με τους παίκτες και την 11άδα: «Οι συζητήσεις που κάνουμε είναι γνωριμίας. Πώς αισθάνονται και το δικό μου σκεπτικό για την Εθνική. Υπάρχουν παίκτες που παίζουν σε ομάδες. Φυσικά έχω πάρει απόφαση (για την 11άδα). Αλλά πάντα έχω σκέψεις για την ετοιμότητα γιατί έχουμε και παιχνίδι σε 3 μέρες με την Ιρλανδία. Έχουμε πολύ καλή διάθεση και αυτό είναι σημαντικό για να ξεπερνιούνται διάφορα εμπόδια».

Για τη διαφορετικότητα της θέσης του ως τεχνικός στην Εθνική: «Δεν μπορώ να αλλάξω ξαφνικά τη σκέψη μου και τη φιλοσοφία μου επειδή είμαι στην Εθνική. Θα προσπαθήσω να φτιάξω την 11άδα ανάλογα με την ανάγκη. Δεν έχει σχέση με τον αντίπαλο. Τον έχουμε αναλύσει. Τον ξέρουμε καλά. Όσο πιο πολλά πράγματα θέλουμε να τα μεταφέρουμε στον αγωνιστικό χώρο. Το πρώτο αυτό παιχνίδι θα πρέπει να αντιπροσωπεύει το ελληνικό στοιχείο. Το ταπεραμέντο, τον εγωισμό και αυτή τη στιγμή αυτό είναι το προτέρημα που θέλω να βάλω στο παιχνίδι».

Για τον κόσμο: «Ξέρω πολύ καλά το κοινό. Ξέρω τι μπορεί να προσφέρει και τι θέλει. Θα πήγαινα σε εμάς περισσότερο γιατί πρέπει να κάνουμε ένα step up. Κάτι διαφορετικό. Μία υπέρβαση. Γιατί 10 χρόνια είναι αρκετά χρόνια. Όταν είναι τόσα χρόνια χάνεται λίγο το ενδιαφέρον. Θα πρέπει να κάνουμε μία υπέρβαση και δεν έχω καμία αμφιβολία πώς ο κόσμος θα ανταποκριθεί. Είτε εδώ είτε έξω θα έχουμε τη συμπαράσταση».

