Δολοφονία Καραϊβάζ: Έφεση κατά της αθωωτικής απόφασης ζητά η οικογένεια του

Έφεση κατά της απόφασης του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου που αθώωσε τους δύο αδελφούς που κατηγορούνται ως οι δράστες της εν ψυχρώ δολοφονίας του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, ζητούν να ασκήσει η Εισαγγελία Εφετών, με αίτηση τους η μητέρα και η αδελφή του θύματος.

Οι συνήγοροι των δύο γυναικών Ρόη Παυλέα, Σπύρος Χαριτάτος και Αντώνιος Ξυλοργίδης κατέθεσαν στην Εισαγγελία Εφετών αίτηση ώστε να κριθεί από το Εφετείο η υπόθεση, θεωρώντας ότι το πρωτοβάθμιο δικαστήριο δεν αξιολόγησε επαρκώς το υλικό της δικογραφίας σε βάρος των δύο φερόμενων ως φυσικών αυτουργών της δολοφονίας υπόθεσης. Οι συνήγοροι της μητέρας και της αδελφής του δημοσιογράφου αναφέρουν ότι η άσκηση έφεσης είναι απαραίτητη καθώς εκτιμούν ότι το ΜΟΔ έσφαλε με την αθωωτική απόφαση που εξέδωσε, πριν λίγο καιρό, δεν εκτίμησε ή εκτίμησε λανθασμένα πλούσιο αποδεικτικό υλικό και δεν αιτιολογεί τη κρίση του. Τονίζουν δε, ότι η Εισαγγελέας της Έδρας του ΜΟΔ είχε προτείνει να καταδικαστούν οι δύο κατηγορούμενοι και στην δευτερολογία της.

Στην αίτηση προς την Εισαγγελία Εφετών επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι οι δύο αδελφοί αναγνωρίστηκαν από αυτόπτες μάρτυρες, ως οι δράστες της επίθεσης, ενώ οι αστυνομικοί που εξέτασαν το βιντεοληπτικό υλικό αλλά και ο μάρτυρας οδηγός που τους είδε να παραβιάζουν το στοπ, κατέθεσαν ότι σωματομετρικά οι 2 κατηγορούμενοι ταιριάζουν με τους δράστες.

Σε δήλωση τους οι δύο εκ των συνηγόρων Ροή Παυλέα και Σπύρος Χαριτάτος αναφέρουν: «Καταθέσαμε αίτηση για άσκηση έφεσης κατά της υπ΄αριθμ. 1328/31-07-2024 απόφασης του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών για λογαριασμό της μητέρας του Γιώργου Καραιβάζ Παναγιώτας Καραιβάζ και της αδελφής του Ανατολής (Λίτσας) Καραιβάζ γιατί εκείνες όπως κι εμείς πειστήκαμε για την ενοχή των κατηγορουμένων. Η όποια ενοχή προέκυψε ακράδαντα από τις καταθέσεις των αυτοπτών μαρτύρων, τα ψεύτικα άλλοθι των κατηγορουμένων καθώς και τις ψευδείς καταθέσεις των μαρτύρων υπεράσπισης. Όμως έγινε εσφαλμένη εκτίμηση του αποδεικτικού υλικού και λήφθηκε μια απόφαση άνευ επαρκούς κι εμπεριστατωμένης αιτιολογίας η οποία πάσχει στο εσωτερικό της από αντιφάσεις.

Ζητήσαμε λοιπόν να ασκηθεί έφεση κατά της υπ΄αριθμ. 1328/2024 απόφασης του ΜΟΔ Αθηνών και να εκδικασθεί εκ νέου η υπόθεση και να διερευνηθεί εις βάθος από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών και να επιβληθεί στους κατηγορούμενους η αρμόζουσα ποινή για τις πράξεις της ανθρωποκτονίας με δόλο κατά συναυτουργία καθώς και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Ο Γιώργος Καραιβάζ δολοφονήθηκε γιατί ήταν σταθερά ανένταχτος κι αδιαπραγμάτευτος. Δολοφονήθηκε γιατί ήταν Δημοσιογράφος μέχρι το μεδούλι».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

