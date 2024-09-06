Πανελλαδική διαμαρτυρία Σωμάτων Ασφαλείας ενόψει 88ης ΔΕΘ

Λογαριασμός
Πανελλαδική διαμαρτυρία Σωμάτων Ασφαλείας ενόψει της 88ης ΔΕΘ

Πανελλαδική διαμαρτυρία πραγματοποιούν στην πλατεία Λευκού Πύργου εκπρόσωποι Ομοσπονδιών των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων ενόψει των αυριανών εγκαινίων της 88ης ΔΕΘ.

Ανάμεσα στα αιτήματά τους, όπως αναφέρουν, είναι η ψήφιση νέου ειδικού μισθολογίου - με χορήγηση ειδικών επιδομάτων, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, αύξηση της αποζημίωσης για την πενθήμερη και νυχτερινή εργασία-, η θεσμοθέτηση της επικινδυνότητας της εργασίας, προσλήψεις προσωπικού, νέο υλικοτεχνικό εξοπλισμό και λήψη μέτρων υγιεινής και ασφάλειας,

Οι ένστολοι διαδηλωτές - εν ενεργεία και απόστρατοι αστυνομικοί, πυροσβέστες, λιμενικοί και στρατιωτικοί από διάφορες περιοχές της χώρας - αναμένεται να κινηθούν με πορεία, μέσω κεντρικών δρόμων της Θεσσαλονίκης, έως το Διοικητήριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

