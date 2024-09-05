«Απογειώθηκε» η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου της Αθήνας κατά τη διάρκεια του Αυγούστου 2024, καταγράφοντας αύξηση κατά 10,5% σε σύγκριση με τα επίπεδα του Αυγούστου 2023.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, η επιβατική κίνηση ανήλθε σε 3,64 εκατ., αυξημένη κατά 10,5% σε σύγκριση με τα επίπεδα του Αυγούστου 2023. Αναλυτικά, τόσο η εγχώρια όσο και η διεθνής επιβατική κίνηση ξεπέρασαν κατά 6,8% και 12,1% τα αντίστοιχα περυσινά μεγέθη.

Συνολικά, κατά τους πρώτους οκτώ μήνες του έτους, η κίνηση του αεροδρομίου έφθασε τους 21,26 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 13,9%. Η επιβατική κίνηση, τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού, παρουσίασε αύξηση της τάξης των 7,8% και 16,6% αντίστοιχα.

Πτήσεις

Ο αριθμός των πτήσεων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών κατά τη διάρκεια των οκτώ πρώτων μηνών του 2024 ανήλθε σε 180.594, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 11,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023. Τόσο οι πτήσεις εσωτερικού όσο και οι διεθνείς πτήσεις σημείωσαν άνοδο κατά 5,2% και 17,0% σε σχέση με το 2023.

