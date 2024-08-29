Τουρισμός: Γαλλία και Ισπανία οι δημοφιλέστεροι προορισμοί

Στην Ισπανία έλαβαν χώρα τους τελευταίους μήνες μαζικές διαδηλώσεις διαμαρτυρίας κατά του μαζικού τουρισμού.Πολλοί ντόπιοι είναι εξοργισμένοι εξαιτίας του υψηλού κόστους στέγασης,της ρύπανσης του περιβάλλοντος, της κυκλοφοριακής συμφόρησης και της υπερβολικής αύξησης των επισκεπτών. Στα προβλήματα έρχονται να προστεθούν η λειψυδρία, αλλά και η μετ' εμποδίων αποκομιδή απορριμμάτων.



Έχει ενδιαφέρον ότι μεταξύ των πιο δημοφιλών χωρών η Ισπανία δεν έχει τους περισσότερους τουρίστες ανά κάτοικο. Στην πρώτη θέση, αν διαιρέσουμε τον αριθμό των επισκεπτών με τον αριθμό των κατοίκων για να ορίσουμε την αναλογία ντόπιων και παραθεριστών, η Αυστρία καταλαμβάνει με ποσοστό 3,4 τα πρωτεία.



Τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού του ΟΗΕ UN Tourism δείχνουν ότι η Γαλλία ήταν και παρέμεινε και το 2023 ο πιο δημοφιλής προορισμός με 100 εκατομμύρια «διεθνείς τουριστικές αφίξεις». Ο μεγάλος αριθμός παραθεριστών οφείλεται κυρίως στο Παρίσι, έναν από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμός του κόσμου. Στην πρώτη δεκάδα του οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών με έδρα τη Μαδρίτη ακολουθούν η Ισπανία (85,2 εκατομμύρια), οι ΗΠΑ (66,5 εκατομμύρια),η Ιταλία (57,2 εκατομμύρια) και η Τουρκία (55,2 εκατομμύρια).

Ελλάδα: Αναλογία 3,1 τουριστών ανά κάτοικο

Λίγο πιο πίσω βρίσκονται η Γερμανία με 34,8 εκατομμύρια και η Αυστρία με σχεδόν 31 εκατομμύρια. Η Αυστρία καταλαμβάνει ωστόσο την πρώτη θέση παγκοσμίως στην αναλογία παραθεριστών και κατοίκων, αν διαιρέσουμε τα 30,9 εκατομμύρια τουρίστες με τα 9,2 εκατομμύρια κατοίκους της.



Το ποσοστό βρίσκεται στους 3,4 τουρίστες ανά κάτοικο. Στην Ελλάδα η αναλογία είναι 3,1 τουρίστες και είναι παρόμοια με εκείνη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Στην Ισπανία αντιστοιχούν 1,8 τουρίστες ανά κάτοικο, στη Γαλλία 1,5, ενώ στην Ιταλία η αναλογία τουριστών και κατοίκων είναι στην ουσία 1 προς 1. Στη Γερμανία δεν αναλογεί ούτε μισός παραθεριστής ανά κάτοικο: 34,8 εκατομμύρια τουρίστες διά 83,4 εκατομμύρια κατοίκους ισούται με 0,4.



Υψηλά ποσοστά τουριστών καταγράφονται και σε νησιωτικές χώρες με σχετικά μικρό πληθυσμό, όπως η Μάλτα και η Κύπρος ή ακόμα και σε πολύ μικρές χώρες, όπως το Μονακό, η Ανδόρα, ο Άγιος Μαρίνος, το Λιχτενστάιν και το Βατικανό. Αξιοπρόσεκτη είναι η περίπτωση της Κροατίας. Ο συνολικός αριθμός των παραθεριστών υπολογίζεται από τον οργανισμό τουρισμού του ΟΗΕ σε 16,9 εκατομμύρια για το 2023, που αντιστοιχεί σε 4,3 τουρίστες ανά κάτοικο.

Σε κορυφαίες θέσεις Ρόδος, Ηράκλειο, Αθήνα

Ποια όμως ευρωπαϊκή πόλη συγκεντρώνει τους περισσότερους επισκέπτες; Η γερμανική πύλη κράτησης ενοικιαζόμενων καταλυμάτων διακοπών Holidu συνέκρινε τον αριθμό των αφίξεων τουριστών με τον αριθμό των κατοίκων. Η ευρωπαϊκή πόλη που «ξεχείλισε» από τουρίστες το 2023 ήταν το Ντουμπρόβνικ με 27 τουρίστες ανά κάτοικο. Ακολουθούν η πόλη της Ρόδου (26), η Βενετία (21), το Ηράκλειο (18) και η Φλωρεντία (14). Το Ρέικιαβικ και το Άμστερνταμ υποδέχθηκαν από 12 τουρίστες ανά κάτοικο, 11 η Λισαβόνα και το Πόρτο, 9 η Αθήνα και το Δουβλίνο, και 7 το Παρίσι, η Νίκαια και η βελγική Μπριζ.



Αν όμως εξετάσουμε τον αριθμό των διανυκτερεύσεων αντί για τον αριθμό των παραθεριστών η αναλογία ντόπιων και τουριστών στο Νότιο Αιγαίο είναι η υψηλότερη στην ΕΕ, δείχνουν τα στοιχεία της γερμανικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Πριν από δύο χρόνια σε νησιά όπως η Σαντορίνη και η Μύκονος κατέγραψαν κατά μέσο όρο 110 διανυκτερεύσεις ανά κάτοικο. Συγκριτικά, το κρατίδιο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, στο οποίο σημειώθηκε η μεγαλύτερη συγκέντρωση τουριστών στην Γερμανία η αναλογία κυμάνθηκε γύρω στις 18 διανυκτερεύσεις ανά κάτοικο».



Επιμέλεια: Στέφανος Γεωργακόπουλος

