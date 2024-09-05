Νέα καθυστέρηση στη διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου - Το επανεξετάζει η Λευκωσία

Η συνεδρία του υπουργικού συμβουλίου μετατέθηκε από τις 10.30 το πρωί στις 4 το απόγευμα, κλήθηκαν στο Προεδρικό για να δώσουν τα φώτα τους ο Γενικός και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, αλλά τελικά το σώμα δεν ασχολήθηκε με την ηλεκτρική διασύνδεση, αναφέρει σε δημοσίευμα ο Φιλελεύθερος Κύπρου.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η κυπριακή κυβέρνηση δεν είναι έτοιμη να επικυρώσει τη συμφωνία που η ίδια έκανε την περασμένη Δευτέρα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ελληνική κυβέρνηση και τον ΑΔΜΗΕ, ως φορέα υλοποίησης.

Και από τις δηλώσεις, αργότερα, του κυβερνητικού εκπροσώπου Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη, δημιουργείται η εντύπωση πως η κυπριακή κυβέρνηση έχει ατύπως θέσει το έργο της διασύνδεσης σε εσπευσμένη επαναξιολόγηση ως προς την ωφελιμότητά του για τους καταναλωτές ρεύματος. Η αξιολόγηση αυτή εκ των πραγμάτων θα γίνει βιαστικά και χωρίς να έχει αξιολογηθεί από ξένο οίκο η μελέτη κόστους - οφέλους που ήδη κατέθεσε ο ΑΔΜΗΕ και χωρίς οι κρατικές υπηρεσίες να κάνουν τις δικές τους.

Πληροφορίες αναφέρουν πως σε αυτή την επείγουσα επαναξιολόγηση των δεδομένων και των προοπτικών του καλωδίου Κύπρου - Κρήτης θα αξιοποιηθεί και το περιεχόμενο πολύ πρόσφατης επικοινωνίας της κυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB), η οποία φέρεται να εξετάζει νέο αίτημα, αυτή τη φορά από τον ΑΔΜΗΕ, για δανειοδότηση του έργου με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.

«Τι ζητήσαμε»

Ο κ. Λετυμπιώτης δήλωσε μετά τη χθεσινή συνεδρίαση του Υπουργικού ότι σήμερα το πρωί θα πραγματοποιηθεί νέα συνεδρίαση. Είπε πως ζητήθηκαν διευκρινίσεις (χωρίς να αναφέρει από ποιους) και αναλόγως αυτών των διευκρινίσεων θα κληθεί πιθανότατα το Υπουργικό να πάρει αποφάσεις στη βάση πρότασης που θα κατατεθεί.

«Εκείνο το οποίο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, όμως, είναι το όφελος για τον Κύπριο καταναλωτή, το όφελος για τον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος στον καθένα από εμάς. Και αυτό είναι που αξιολογείται. Αυτές οι διευκρινίσεις έχουν ζητηθεί. Ως υπεύθυνη Κυβέρνηση, με τη δέουσα επιμέλεια, με τη δέουσα υπευθυνότητα, οφείλουμε να αξιολογήσουμε όλες αυτές τις παραμέτρους και όταν και εφόσον ληφθούν οι απαντήσεις στις διευκρινίσεις που έχουν ζητηθεί και στη βάση αυτών των διευκρινίσεων είναι που θα ληφθεί η όποια τεκμηριωμένη, υπεύθυνη απόφαση, με στόχο βεβαίως, όπως έχω πει, θα το επαναλάβω, να μην επιβαρυνθούν οι λογαριασμοί του ηλεκτρισμού, επιπρόσθετα, πριν την ολοκλήρωση του έργου» πρόσθεσε ο κ. Λετυμπιώτης.

Δεν πείστηκαν για το όφελος

Και μόνο η αναφορά του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι «οφείλουμε να αξιολογήσουμε όλες αυτές τις παραμέτρους» (για την ωφελιμότητα του έργου) παραπέμπουν σε αίσθηση της κυβέρνησης -και προσωπικά του Προέδρου της Δημοκρατίας- ότι αυτή η αξιολόγηση δεν έγινε ή αν έγινε δεν κρίνεται αρκετή.

Συνάγεται από τις δηλώσεις του εκπροσώπου ότι η Κυβέρνηση, σε ανώτατο επίπεδο, δεν έχει καταλήξει σε οριστικό συμπέρασμα ότι η διασύνδεση θα επιφέρει μειώσεις στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας. Και θέλει να το ξαναψάξει. Άγνωστο πώς, αφού δεν έχει στα χέρια της αξιολόγηση της μελέτης κόστους – οφέλους από ξένο οίκο, όπως είχε δεσμευτεί να πράξει.

Επιπλέον, η Κυβέρνηση καλείται σε αυτή τη φάση να επικυρώσει μία συμφωνία που η ίδια διαπραγματεύτηκε και συμμετείχε στη διαμόρφωσή της και η οποία αφορά μόνο το ρυθμιστικό πλαίσιο (για την ακρίβεια μόνο για το εάν θα ξεκινήσει η χρέωση των καταναλωτών από 1/1/2025 ή αν θα καταβάλει 125 εκατ. το κράτος, με κάποιον τρόπο, μέχρι το 2029, για να καλυφθούν κάποιες από τις δαπάνες του φορέα υλοποίησης της διασύνδεσης). Η απόφαση που καλείται να πάρει η Κυβέρνηση σήμερα – αύριο δεν αφορά την επενδυτική συμμετοχή της στο έργο.

Ακόμα και αν η κυπριακή κυβέρνηση αποφασίσει να μην πληρώσουν από το ’25 οι καταναλωτές, είτε άμεσα είτε έμμεσα, κανένα ποσό πριν λειτουργήσει η διασύνδεση, ο ΑΔΜΗΕ έχει νόμιμο δικαίωμα να προχωρήσει στο έργο -αν βρει επενδυτές και δανειστές- αναμένοντας ανάκτηση όλων των δαπανών του μετά τη λειτουργία του έργου ή σε κάποιο επόμενο στάδιο της κατασκευής του. Διότι αυτό προβλέπουν οι προηγηθείσες αποφάσεις (κανονισμός) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τη συγκατάθεση και συμμετοχή της Κυβέρνησης Αναστασιάδη, και τις υπάρχουσες ρυθμιστικές αποφάσεις της ΡΑΕΚ.

Στην πράξη όμως, είναι πιο πιθανό ο ΑΔΜΗΕ και η ΕΕ να αντιδράσουν έντονα αν η Κυβέρνηση αποφύγει να λάβει απόφαση επικύρωσης της συμφωνίας της Δευτέρας ή και να ανακοινώσουν πάγωμα ή ακύρωση του έργου. Από την πλευρά του ΑΔΜΗΕ έγινε ήδη σαφές προς την κυπριακή πλευρά πως το θέμα πρέπει να κλείσει μέχρι αύριο Παρασκευή.

«Καίει» ο φόβος να πληρώσει ο κόσμος για κάτι που ίσως δεν γίνει

Επισήμως δεν αναφέρθηκε από κανέναν κυβερνητικό αξιωματούχο χθες, αλλά οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι στο παρά πέντε της επίσημης απόφασης από το Υπουργικό, η κυβέρνηση δίστασε, αναλογιζόμενη το μεγάλο ρίσκο που θα αναληφθεί από μέρους της, αν ανάψει πράσινο φως για την εκταμίευση χρημάτων προς τον φορέα υλοποίησης, χωρίς αυτός να αναλαμβάνει το ρίσκο της οικονομικής καταστροφής της επένδυσης αν κάποια παρέμβαση της Τουρκίας οδηγήσει σε ναυάγιο τη διασύνδεση.

Από την πλευρά του, ο ΑΔΜΗΕ ζητά το εντελώς αντίθετο: Να αναλάβουν η κυπριακή κυβέρνηση -άμεσα ή μέσω της ΡΑΕΚ- και η ελληνική κυβέρνηση (σε τελική ανάλυση οι καταναλωτές ρεύματος) όλο το γεωπολιτικό ρίσκο. Ώστε να τον διασφαλίσουν από τώρα ότι θα πάρει πίσω όλα τα λεφτά που θα δαπανήσει, αν παρ’ ελπίδα το έργο δεν προχωρήσει χωρίς δική του ευθύνη.

Κρατικοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι η παράγραφος 25 στη ρυθμιστική απόφαση του 2023 (υπήρχε και σε προηγούμενη απόφαση και επαναδιατυπώθηκε το ’23), με το περιβόητο «ενδέχεται», δεν προστατεύει τα συμφέροντα της Κύπρου σε περίπτωση ανατροπών με ευθύνη της Τουρκίας.

Θεωρούν πως και έτσι να παραμείνει η διατύπωση της παραγράφου, ο ΑΔΜΗΕ (και η Nexans) διατηρεί σοβαρά δικαιώματα διεκδίκησης αποζημιώσεων εκατομμυρίων ευρώ, αν το έργο εμποδιστεί από ξένο παράγοντα ή άλλη απειλή.

Μπορεί όμως η Κυβέρνηση να διεκδικήσει σήμερα αλλαγή της ρυθμιστικής απόφασης για να μεταβιβαστεί ο γεωπολιτικός κίνδυνος στον ΑΔΜΗΕ ή αλλού; Προφανώς όχι, χωρίς να ναυαγήσει αμέσως το έργο και να ακυρωθεί η χορηγία των 657 εκατ. που παραχώρησε η ΕΕ.

Πηγή: skai.gr

