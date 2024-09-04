Στην αναβάθμιση των τεσσάρων ελληνικών συστημικών τραπεζών - Εθνικής, Πειραιώς, Alpha Bank και Eurobank - προχώρησε ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch, η οποία αντανακλά, όπως αναφέρει στις ανακοινώσεις του, τη βελτιωμένη αξιολόγηση του λειτουργικού περιβάλλοντος της Ελλάδας σε ‘bb+'.

Ο Fitch αναβάθμισε το αξιόχρεο της Εθνικής Τράπεζας και της Eurobank σε ΒΒ+ από ΒΒ και το αξιόχρεο της Alpha Bank και της Τράπεζας Πειραιώς σε ΒΒ από ΒΒ-. Και για τις τέσσερις τράπεζες οι προοπτικές είναι θετικές.

«Αναμένουμε ότι η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να έχει καλύτερη απόδοση από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Σε συνδυασμό με τη μείωση της ανεργίας και την υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης, αυτό αναμένεται να στηρίξει τη δυνατότητα των τραπεζών να εκμεταλλεύονται επικερδείς επιχειρηματικές ευκαιρίες», σημειώνει ο οίκος.

Η αναβάθμιση αντανακλά επίσης τη συνεχιζόμενη βελτίωση των αυτόνομων πιστωτικών προφίλ των τραπεζών, περιλαμβανομένης μίας περαιτέρω μείωσης του αποθέματος των «κόκκινων» δανείων τους και της υγιούς κερδοφορίας τους που οδηγεί σε συσσώρευση κεφαλαίου, αναφέρει ο Fitch.

Οι θετικές προοπτικές για την Εθνική και την Eurobank αντανακλούν την προσδοκία του Fitch ότι «η εκτίμηση του για το λειτουργικό περιβάλλον θα μπορούσε να βελτιωθεί περαιτέρω, αν οι θετικές μακροοικονομικές τάσεις συνεχισθούν και οδηγήσουν σε ικανοποιητικές επιχειρηματικές ευκαιρίες για τις τράπεζες».

Αντίστοιχα, οι θετικές προοπτικές για την Alpha Bank και την Τράπεζα Πειραιώς αντανακλούν την προσδοκία του Fitch ότι η αξιολόγησή του για το λειτουργικό περιβάλλον θα μπορούσε να βελτιωθεί περαιτέρω αν συνεχισθούν οι θετικές μακροοικονομικές τάσεις και τα αυτόνομα πιστωτικά προφίλ των δύο τραπεζών συνεχίσουν να ενισχύονται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.