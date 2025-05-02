Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου, χθες από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών, 2 αλλοδαποί, ηλικίας 33 και 41 ετών, κατηγορούμενοι για ληστεία κατά συναυτουργία και παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι κατηγορούμενοι χθες το μεσημέρι βρέθηκαν στον χώρο στάθμευσης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, όπου απέκτησαν πρόσβαση σε σταθμευμένο όχημα χρησιμοποιώντας συσκευή παρεμβολής συχνοτήτων, η οποία εμποδίζει το κλείδωμα του οχήματος από τον ιδιοκτήτη του, και αφαίρεσαν αντικείμενα από το εσωτερικό του. Μόλις έγιναν αντιληπτοί από τον ιδιοκτήτη του οχήματος, του άσκησαν σωματική βία προκειμένου να διατηρήσουν τα κλοπιμαία.

Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών, που κλήθηκαν στο σημείο κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον 33χρονο ενώ μετά από αναζητήσεις εντοπίστηκε και ο 41χρονος σε παρακείμενο χώρο και ακινητοποιήθηκε.

Μετά από έρευνα στην κατοχή του 41χρονου βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, 2 συσκευές παρεμβολής συχνοτήτων καθώς και ναρκωτικά δισκία. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.