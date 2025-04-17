Λογαριασμός
Εκτροπή ΙΧ σε σήραγγα στην Εγνατία - Δύο ελαφρά τραυματίες - Βίντεο

Ουρά σχηματίζουν τα οχήματα στο σημείο, καθώς η κυκλοφορία έχει διακοπεί - Δεν χρειάστηκε η παρέμβαση της πυροσβεστικής για απεγκλωβισμό

UPDATE: 10:03
Εγνατία

Όχημα 4×4 εξετράπη το πρωί της Μ. Πέμπτης στην Εγνατία Οδό, στη σήραγγα Μπαλτούμας, στο ρεύμα προς Ιωάννινα.

Αρχικά υπήρξε η πληροφορία ότι υπάρχουν άτομα που έχουν εγκλωβιστεί, όμως τελικά δεν χρειάστηκε η παρέμβαση της πυροσβεστικής για απεγκλωβισμό.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, υπάρχουν δύο ελαφρά τραυματίες και το όχημα που εξετράπη ήταν αγροτικό φορτηγό που μετέφερε πατάτες.

Τα οχήματα σχηματίζουν ουρά στο σημείο, καθώς η κυκλοφορία έχει διακοπεί.

