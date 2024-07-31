«Μέσα σε δύσκολες συνθήκες, η μάχη για την μείωση του κόστους ζωής συνεχίζεται με σχέδιο και επιμονή. Ιδιαίτερα για τα βασικά είδη διαβίωσης και για τα τρόφιμα που είναι στον τομέα αρμοδιότητας του Υπουργείου μας, καθώς στόχος μας είναι η στήριξη της μέσης ελληνικής οικογένειας και του νοικοκυριού με όλους τους τρόπους« ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, κατά τη συνάντησή του με εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ, των βιομηχανιών τροφίμων και των πολυεθνικών.

«Οι έλεγχοι επεκτείνονται και εντείνονται σε δεκάδες επιχειρήσεις εκατοντάδες προϊόντα και στο ηλεκτρονικό εμπόριο, όπου έχουν εντοπιστεί πολλές παραβάσεις της καταναλωτικής νομοθεσίας» πρόσθεσε.

«Ενισχύουμε την ανεξάρτητη Αρχή Ανταγωνισμού και συνεργαζόμαστε με τις Περιφέρειες για να συμμετέχουν στους ελέγχους. Οι καταναλωτές μπορούν πλέον να ενημερώνονται καλύτερα μέσα από την αναβαθμισμένη εφαρμογή e-katanalotis» είπε ο υπουργός Ανάπτυξης.

«Είμαστε σταθερά σε επαφή και συνεργασία με την επιχειρηματικότητα, καθώς ταυτιζόμαστε με το αίτημα και την προσδοκία των πολιτών για κοινωνική ευθύνη από την πλευρά των επιχειρήσεων».

«Αναμένω τα στοιχεία για τον Ιούλιο, όπου υπάρχουν θετικές ενδείξεις και ασφαλώς οι βιομηχανίες και τα σούπερ μάρκετ καλούνται να μειώσουν το μεσοσταθμικό τους κέρδος και να μειώσουν τις τιμές ιδιαίτερα το φθινόπωρο που ανοίγουν τα σχολεία και για πολλά νοικοκυριά απαιτούνται πρόσθετα έξοδα» τόνισε.

«Η προσπάθεια για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια είναι συνολική για την Κυβέρνηση: το Υπουργείο Οικονομικών για τη μείωση των επιτοκίων των τραπεζών, το Υπουργείο Ενέργειας για τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, το Υπουργείο Ναυτιλίας για τις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Όλοι μαζί δίνουμε καθημερινά τη μάχη για να στηρίξουμε τους πολίτες» σημείωσε ο κ. θεοδωρικάκος.

Πηγή: skai.gr

