Θεοδωρικάκος: «Ενισχύουμε με νέα στελέχη την Επιτροπή Ανταγωνισμού» - Πρόσληψη έως και 50 νέων ατόμων

Την πρόθεση, περαιτέρω, ενίσχυσης της Επιτροπής Ανταγωνισμού ώστε να μπορεί να επιτελεί ακόμα πιο αποτελεσματικά το έργο της για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, κατέστησε σαφή ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στη συνάντηση που είχε σήμερα στα γραφεία της επιτροπής με την πρόεδρό της, Αϊρίν Έβελυν Μικέλα Μαίρη Σαρπ.

Μετά τη συνάντηση, ο κ. Θεοδωρικάκος δήλωσε:

«Είμαστε υπέρ της ελεύθερης λειτουργίας της αγοράς γιατί αυτό συμφέρει την κοινωνία, αυτό συμφέρει τους καταναλωτές. Προϋπόθεση για αυτό είναι ο ελεύθερος ανταγωνισμός. Εγγύηση για τον ελεύθερο ανταγωνισμό είναι η ισχυρή ανεξάρτητη αρχή της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Για αυτόν τον λόγο υποστηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις το έργο της. Είχαμε μια δεύτερη συνάντηση σήμερα με την Πρόεδρο και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία ενίσχυσης με πρόσθετο εξειδικευμένο προσωπικό, ώστε η αρχή να λειτουργεί ακόμη πιο αποτελεσματικά. Θα γίνει πρόσληψη 25 στελεχών, ενώ από κοινού με τον Υπουργό Εσωτερικών και τον Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου θα εισηγηθούμε στο Υπουργικό Συμβούλιο την πρόσληψη άλλων 25 στελεχών. Πρόκειται για επιστήμονες, οικονομολόγους, νομικούς, αλλά και από τον χώρο της πληροφορικής, που είναι απολύτως απαραίτητοι.

Ταυτόχρονα το υπουργείο Ανάπτυξης θα κάνει ό,τι χρειαστεί και ό,τι εισηγηθεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού προκειμένου να βελτιωθούν οι υλικοτεχνικές υποδομές που διαθέτει, το κτίριο και οτιδήποτε άλλο ζητηθεί προκειμένου να δρα όσο γίνεται πιο αποτελεσματικά. Θα εκσυγχρονίσουμε και το οργανόγραμμα της Επιτροπής. Συνεχής είναι και η συνεργασία μας σε θεσμικό επίπεδο και στο πλαίσιο αυτής μέχρι να ολοκληρωθεί η πρόσληψη των 50 αθροιστικά στελεχών, θα δώσουμε έκτακτα τη δυνατότητα με κατ' εξαίρεση διαδικασίες, να μπορούν να αποσπαστούν υπάλληλοι από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα εφόσον το επιθυμούν στην Επιτροπή Ανταγωνισμού».

