Συνελήφθησαν, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης του Αστυνομικού Τμήματος Σπάτων-Αρτέμιδος, της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής μεσημβρινές ώρες χθες (18/6), στην Αγία Παρασκευή, 42χρονος αλλοδαπός και 45χρονη ημεδαπή, κατηγορούμενοι για παράνομο εμπόριο ζώων συντροφιάς.

Κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών και αποδεικτικών μέσων αναφορικά με τη δράση ατόμων τα οποία δραστηριοποιούνται στην εκτροφή, αναπαραγωγή και εμπορία ζώων συντροφιάς στερούμενοι αδείας από την αρμόδια Αρχή, μη τηρώντας συνακόλουθα τους κανόνες ευζωίας τους, εντοπίστηκαν οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα 3 άτομα, εκ των οποίων ένας κτηνίατρος, τα οποία αναζητούνται.

Πώς δρούσαν

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, οι κατηγορούμενοι χρησιμοποιώντας ως βιτρίνα κατάστημα εμπορίας ζώων συντροφιάς και παροχής προϊόντων και υπηρεσιών που σχετίζονται με τη φροντίδα τους στην περιοχή του Γέρακα, προέβαιναν σε παράνομο εμπόριο ζώων συντροφιάς.

Ως προς τη μεθοδολογία της δράσης τους, οι κατηγορούμενοι είχαν προβεί στην ανάρτηση, μέσω γνωστής διαδικτυακής ιστοσελίδας αγγελιών, περισσότερων από 86 αγγελιών πώλησης ζώων συντροφιάς, στις οποίες καταχωρούσαν επιχειρησιακούς αριθμούς τηλεφωνικών συνδέσεων, προκειμένου οι υποψήφιοι αγοραστές να έρχονται σε επικοινωνία μαζί τους.

Στη συνέχεια και αφού έρχονταν σε συμφωνία με τους υποψήφιους αγοραστές για την τιμή πώλησης και τον τόπο της συναλλαγής, οι συλληφθέντες αναλάμβαναν τη μεταφορά των ζώων σε αυτούς, χρησιμοποιώντας για τον σκοπό αυτό επιχειρησιακό όχημα.

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικία και σχολή εκπαίδευσης σκύλων, εντοπίστηκαν εγκλωβισμένα σε κλουβιά και περισυλλέχθηκαν:

27 σκυλιά από διάφορες ράτσες, γάτα ράτσας σφινξ και γεράκι.

Επιπλέον, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

2 ατζέντες-σημειωματάρια στα οποία κρατούνταν σημειώσεις με προκαταβολές χρηματικών ποσών,

29 κενά βιβλιάρια υγείας ζώων,

επιχειρησιακό όχημα με το οποίο πραγματοποιούνταν οι μεταφορές των ζώων,

2 επιχειρησιακές συσκευές τηλεφώνων και

3 σύριγγες.

Σημειώνεται ότι τα περισυλλεχθέντα ζώα παραδόθηκαν στις αρμόδιες Υπηρεσίες προκειμένου να τύχουν της απαραίτητης προστασίας και φροντίδας.

Επιπλέον, για τις πράξεις τους, στους κατηγορούμενους, βεβαιώθηκαν και διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 119.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Σπάτων-Αρτέμιδος, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

