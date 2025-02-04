Και σήμερα στις 14.45, το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» μεταδίδεται απευθείας από τη Σαντορίνη, παρακολουθώντας τις εξελίξεις γύρω από την αυξημένη σεισμική δραστηριότητα.

Κάτοικοι του νησιού της Θήρας μοιράζονται με την Ευλαμπία Ρέβη και τον Γιώργο Κουρδή μνήμες από το πλήγμα του Εγκέλαδου του 1956 και το τσουνάμι που ακολούθησε.

Σε ένα νησί με πολλές σύγχρονες τουριστικές μονάδες και πολυτελείς κατοικίες, χιλιάδες παιδιά κάνουν μάθημα σε κτίρια του ’50 και σε προκάτ αίθουσες. Ακούμε τις καταγγελίες γονέων και εκπαιδευτικών.

Μείζον είναι το πρόβλημα της στέγης και στη Θήρα, με πολλές ομάδες εργαζομένων, όπως οι καθηγητές και οι γιατροί, να αδυνατούν να βρουν σπίτι. Η δόμηση ανθεί, δεν ευνοεί όμως τους μη τουρίστες ενώ με το πολεοδομικό σχέδιο που αναπτύσσεται απειλούνται και αμπελώνες του νησιού. Τι λένε οι μηχανικοί;

Γιατί δεν είναι επαρκώς στελεχωμένο ένα υπερσύγχρονο νοσοκομείο σε ένα νησί με μεγάλο πληθυσμό; Ο διοικητής του, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό καθώς και ασθενείς εξηγούν τι συμβαίνει και πώς καταλήγουν συνήθως οι προσπάθειες πρόσληψης προσωπικού.

