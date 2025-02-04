Σύσκεψη με θέμα την τιμολογιακή πολιτική του νερού, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5/2 στις 11 το πρωί στο Δημαρχείο της Αθήνας.

Η πρωτοβουλία ανήκει στον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, ο οποίος τη συγκάλεσε με αφορμή τη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (7/2), στην οποία θα συζητηθεί η προσφυγή συνδικαλιστικών φορέων, περιβαλλοντικών οργανώσεων και πολιτών, για την ακύρωση της ΚΥΑ, που σύμφωνα με τους φορείς οδηγεί σε αυξήσεις των τιμολογίων του νερού.

Στη σύσκεψη κλήθηκαν για να συμμετέχουν όλες οι οργανώσεις και οι φορείς που έχουν προσφύγει κατά της ΚΥΑ στο ΣτΕ, η ΕΕ, η ΑΔΕΔΥ, το Εργατικό Κέντρο Αθήνας και Επαγγελματικά Επιμελητήρια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

