Εξάρχεια: Συνελήφθη γνωστός τράπερ - Προσπάθησε να ξεφορτωθεί την κοκαΐνη μέσα στο... περιπολικό

Συνελήφθη μαζί με έναν 24χρονο μετά από έλεγχο από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. - Είχαν στην κατοχή τους οκτώ νάιλον συσκευασίες κοκαΐνης

Αστυνομία

Συνελήφθη, τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης 16 Ιουλίου 2025, γνωστός τράπερ, μαζί με έναν 24χρονο αλβανικής καταγωγής, στα Εξάρχεια κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου

Συγκεκριμένα, ενώ βρίσκονταν στη συμβολή των οδών Εμμ. Μπενάκη και Φειδίου διαπιστώθηκε από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. ότι είχαν στην κατοχή τους ναρκωτικά

Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους στο αστυνομικό τμήμα, οι δύο τους φέρεται να προσπάθησαν να ξεφορτωθούν οκτώ νάιλον συσκευασίες με κοκαΐνη, 6,7 γραμμαρίων, τις οποίες πέταξαν εντός του περιπολικού καθώς τα παράθυρα του οχήματος φέρεται να ήταν κλειστά.

Οι δυο άνδρες μεταφέρθηκαν στο ΑΤ Εξαρχείων και συνελήφθησαν.

Και οι 2 συλληφθέντες φέρεται πως έχουν απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν.

