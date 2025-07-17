Θεσσαλονίκη: Βελτιωμένη εικόνα στη φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Κάτω Σχολάρι

Βελτιωμένη είναι η εικόνα στη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτη σε χαμηλή βλάστηση στο Κάτω Σχολάρι Θεσσαλονίκης. Λίγο μετά τη μία μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους στην περιοχή Κάτω Σχολάρι του Δήμου Θέρμης προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Στην επιχείρηση της κατάσβεσης έσπευσαν 45 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη με συνδρομή και από υδροφόρες ΟΤΑ.

