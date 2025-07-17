Προθεσμία για την απολογία τους ζήτησαν και έλαβαν οι 5 κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 43χρονου Πολωνού καθηγητή, που έγινε στις 4 Ιουλίου στην Αγία Παρασκευή, την οποία φαίνεται να «παρήγγειλε» η πρώην σύζυγος του θύματος στον νυν σύντροφό της, που είναι ο δράστης του εγκλήματος.

Οι πέντε οδηγήθηκαν μετά τις 10:00 στα δικαστήρια της Ευελπίδων για να εμφανιστούν στον εισαγγελέα, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε να αναλύει πώς στήθηκε η φονική ενέδρα στον 43χρονο, πλησίον του σπιτιού τής πρώην συζύγου. Μετά την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος τους οδηγήθηκαν στον ανακριτή, από τον οποίο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για τις απολογίες τους.

Στην Ανακρίτρια Ανηλίκων οι απολογίες των 5 - Ανάμεσά τους ένας 16χρονος

Σημειώνεται πως στην Ανακρίτρια Ανηλίκων θα απολογηθούν οι κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του καθηγητή από την Πολωνία αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες για τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την εκτέλεση του εγκλήματος.

Η πρώην σύζυγος του 43χρονου καθηγητή, που φέρεται να είναι ηθικός αυτουργός του εγκλήματος, ο νυν σύντροφός της, που είναι ο φυσικός αυτουργός και οι τρεις αλλοδαποί συνεργοί τους, θα οδηγηθούν τη Δευτέρα το πρωί ενώπιον της 2ης Ανακρίτριας Ανηλίκων για τις απολογίες τους, καθώς ένας εκ των συνεργών είναι ανήλικος. Πρόκειται για 16χρονο, με καταγωγή από την Αλβανία, ο οποίος μαζί με συμπατριώτη του, 21 ετών, φέρονται να μετέφεραν τον δράστη στο σημείο του εγκλήματος.

Η έξοδος των συλληφθέντων από τη ΓΑΔΑ:

Η άφιξη των συλληφθέντων στην Ευελπίδων:

Η δικογραφία περιέχει, σύμφωνα με πληροφορίες, την ομολογία του φυσικού αυτουργού ότι πυροβόλησε τον καθηγητή, καθώς και αυτές των τριών αλλοδαπών που τον βοήθησαν να εκτελέσει το έγκλημα. Οι τρεις συνεργοί στη δολοφονία, με συγκεκριμένο ρόλο ο καθένας, φέρονται να αποδέχονται τη συμμετοχή τους, ισχυριζόμενοι, ωστόσο, πως δεν γνώριζαν τις προθέσεις του δράστη του εγκλήματος. Η γυναίκα του 43χρονου θύματος φαίνεται να μην αποδέχεται τις κατηγορίες και να υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση.

Οι κατηγορίες

Οι κατηγορούμενοι είναι αντιμέτωποι με κατηγορίες που για μεν τον δράστη της δολοφονίας αφορά το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, την πρώην σύζυγο της ηθικής αυτουργίας στην ανθρωποκτονία και τους τρεις αλλοδαπούς της συνέργειας στην εκτέλεση.

Υπενθυμίζεται ότι ο 43χρονος βρέθηκε νεκρός λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής της 4ης Ιουλίου στην οδό Ειρήνης στην Αγία Παρασκευή, με τραύματα από σφαίρες στο θώρακα και το λαιμό.

Ο δράστης φορώντας χειρουργική μάσκα, πλησίασε πεζός τον 43χρονο και τον πυροβόλησε. Οι αστυνομικοί συνέλλεξαν 5 κάλυκες από το τόπο του εγκλήματος.

