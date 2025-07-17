Αστυνομική επιχείρηση στις φυλακές Κορυδαλλού πραγματοποίησαν ξανά σήμερα, Πέμπτη, το πρωί αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή αστυνομικών της ΕΚΑΜ και με τη συμμετοχή αστυνομικού σκύλου, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με κατοχή ναρκωτικών ουσιών και όπλων από έγκλειστους.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν σε κελιά συνελήφθησαν συνολικά 8 άτομα, καθώς -κατά περίπτωση- βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 20 δισκία φαρμακευτικού σκευάσματος, αυτοσχέδιο μαχαίρι, 3 αυτοσχέδια ξυραφάκια, 5 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, 2 καλώδια φόρτισης και μία πρίζα, 2 φορτιστές, ρολόι smartwatch και ζευγάρι ακουστικά handsfree.

Οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν θα υποβληθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ το μαχαίρι, τα ξυραφάκια και τα προϊόντα τεχνολογίας θα αποσταλούν για εργαστηριακές εξετάσεις στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Πηγή: skai.gr

