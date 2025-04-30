Σοκαριστική είναι η κατάθεση της 22χρονης κοπέλας, η οποία δέθηκε επίθεση και έπεσε θύμα απόπειρας βιασμού το βράδυ της Παρασκευής 25/4 στην οδό Σόλωνος από 37χρονο άνδρα, συριακής καταγωγής.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, ο δράστης είναι υπό έρευνα για άλλες 3 επιθέσεις, οι οποίες έχουν μπει στο μικροσκόπιο της Ελληνικής Αστυνομίας. Συγκεκριμένα, οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή της Ομόνοιας και του Μεταξουργείου.

Από τις ως τώρα έρευνες, ο δράστης δεν είχε ταυτοποιηθεί διότι τα σημεία που είχε επιλέξει ήταν «τυφλά».

«Με τράβηξε από το χέρι και με πέταξε στο οδόστρωμα. Έπεσε πάνω μου και με το χέρι του μου πάταγε το κεφάλι, φωνάζοντας "σεξ". Προσπαθούσε να με γδύσει, αλλά τον τραβούσαν οι κοπέλες να φύγει από πάνω μου», αναφέρει η 22χρονη στην κατάθεσή της.

Πριν από λίγο, ο ανακριτής αποφάσισε την προφυλάκιση του 37χρονου με τις κατηγορίες της απόπειρας βιασμού σε βάρος της 22χρονης.

Αυτό που είναι γνωστό είναι ότι μέχρι στιγμής έχει δώσει διαφορετικές εκδοχές στην ΕΛΑΣ. Αρχικά είχε πει ότι ήταν σε άμυνα, ότι οι κοπέλες ήθελαν να του πάρουν το τηλέφωνο, μετά ότι ήταν σε Ραμαζάνι και βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Όταν όμως του έδειξαν ό,τι είχε καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας, τότε παραδέχτηκε τις πράξεις του και ζήτησε συγνώμη.

Πηγή: skai.gr

