Εξάρχεια: ΜΑΤατζής σφαλιάρωσε συνάδελφό του και έγινε viral - Βίντεο

Σκηνή που δεν τιμάει την Ελληνική Αστυνομία εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια των έκπληκτων κατοίκων στα Εξάρχεια το απόγευμα της Κυριακής.



Βίντεο, που έχει γίνει ήδη viral, δείχνει αστυνομικό των ΜΑΤ να προσπαθεί να «ψεκάσει» με τη φυσούνα, που περιέχει χημικά, τους διαμαρτυρόμενους κατοίκους, ωστόσο η εν λόγω ενέργεια στράφηκε και εναντίον του διμοιρίτη του.

Ο τελευταίος μη φορώντας προστατευτική μάσκα και ενώ μοιάζει να δίνει εντολή στο μέλος της διμοιρίας να οπισθοχωρήσει, του ρίχνει… σφαλιάρα στο κράνος, κάνοντάς του νόημα να πάει προς τα πίσω.



Τα σχόλια στο διαδίκτυο δίνουν και παίρνουν…



Δείτε το βίντεο:

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.