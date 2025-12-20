Λογαριασμός
Ένταση στα Εξάρχεια - Μολότοφ, χημικά και κρότου λάμψης (Βίντεο)

Ομάδες κουκουλοφόρων εξαπέλυσαν ταυτόχρονες επιθέσεις με τουλάχιστον 15 μολότοφ σε διερχόμενες διμοιρίες των ΜΑΤ - Δεν έγιναν προσαγωγές μέχρι αυτή την ώρα

Εξάρχεια

Ένταση επικράτησε ανάμεσα σε διμοιρίες των ΜΑΤ και άγνωστα άτομα γύρω στα μεσάνυχτα της Παρασκευής προς Σάββατο στα Εξάρχεια.

Ειδικότερα, ομάδες κουκουλοφόρων εξαπέλυσαν ταυτόχρονα επιθέσεις με τουλάχιστον 15 μολότοφ σε διερχόμενη διμοιρία των ΜΑΤ στην οδό Ακαδημίας, σε αστυνομικούς της ΟΠΚΕ στην οδό Σπυρίδωνος Τρικούπη και Σολωμού, ενώ επιτέθηκαν με πέτρες και άλλα αντικείμενα σε διμοιρία που βρισκόταν επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη κοντά στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ.

Παράλληλα κουκουλοφόροι έβαλαν φωτιές σε κάδους απορριμμάτων στην Πλατεία Εξαρχείων στις οδούς Εμμανουήλ Μπενάκη και Βαλτετσίου.

Στα επεισόδια έγινε ρίψη μολότοφ, χημικών και βομβίδων κρότου λάμψης, κυρίως στη Θεμιστοκλέους και στην πλατεία, ενώ προκλήθηκαν φθορές σε αρκετά οχήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr, δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής προσαγωγές.

Το κλίμα παρέμενε τεταμένο μέχρι και λίγο πριν τη μια τα μεσάνυχτα.

Σε λίγο περισσότερα...

Πηγή: skai.gr

TAGS: ένταση Εξάρχεια κουκουλοφόροι ΜΑΤ
