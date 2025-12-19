Έως το τέλος του χρόνου θα ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις για τα νέα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η εταιρεία εισηγείται τα πάγια να αυξηθούν κατά περίπου 2,5 ευρώ τον μήνα, επιβάρυνση που θα αφορά 4,5 εκατομμύρια νοικοκυριά. Ευνοϊκότερης μεταχείρισης προτείνεται να τύχουν οι ευπαθείς ομάδες, ενώ αυξημένες θα είναι οι χρεώσεις για τις επιχειρήσεις με μεγάλες καταναλώσεις.

Η εισήγηση έγινε και αν εγκριθεί από τη Ρυθμιστική Αρχή ο μηνιαίος λογαριασμός του νερού θα αυξηθεί μαζί με το ΦΠΑ κατά 2,5 συνολικά ευρώ από τις αρχές του 2026, όχι από τη χρέωση κατανάλωσης, που παραμένει αμετάβλητη, αλλά από τα πάγια. Το πάγιο ύδρευσης ανεβαίνει από το 1 στα 2 ευρώ, ενώ επιβάλλεται 1 ευρώ ως πάγιο αποχέτευσης. Συνολικά οι πάγιες χρεώσεις διαμορφώνονται στα 3,5 ευρώ το μήνα από 1,13 που είναι σήμερα.

Εξαιρούνται οι δικαιούχοι του κοινωνικού τιμολογίου, οι πολύτεκνοι και οι ευάλωτοι υπερήλικες, οι οποίοι απαλλάσσονται από όλες τις πάγιες χρεώσεις.



Μεγαλύτερες είναι οι αυξήσεις για τις επιχειρήσεις καθώς εκτός από τα πάγια αναπροσαρμόζονται και οι χρεώσεις κατά 18%, ενώ για μεγάλες καταναλώσεις η χρέωση ανεβαίνει κατά 32%.



Ως αιτιολόγηση για την αναπροσαρμογή των τιμολογίων η ΕΥΔΑΠ επικαλείται τα έργα 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που έχουν προγραμματιστεί, όχι μόνο για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας αλλά και για την επέκταση και αναβάθμιση του δικτύου.



Το δεκαετές πλάνο της ΕΥΔΑΠ περιλαμβάνει συνολικά 167 έργα. Ανάμεσα τους ξεχωρίζει η κατασκευή υποδομών αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων στην Ανατολική Αττική, που ακόμα και σήμερα εξυπηρετείται με βόθρους, η επέκταση των αγωγών προς το Ελληνικό και η αναβάθμιση της Ψυτάλλειας.



Αν εγκριθούν οι χρεώσεις που εισηγήθηκε η ΕΥΔΑΠ, θα είναι η πρώτη αναπροσαρμογή του τιμολογίου της μετά το 2008 και θα παραμείνουν αμετάβλητες μέχρι το 2029.

