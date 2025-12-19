Λογαριασμός
ΕΛΑΣ: Συνέλαβε 41χρονο άνδρα, διωκόμενο από την Αστυνομία της Τουρκίας

Κατηγορείται ότι πριν από οκτώ χρόνια φύτεψε πάνω από 100 δενδρύλλια κάνναβης, ενώ το 2009 και το 2014 είχε διαπράξει ληστείες σε εταιρείες 

Περιπολικό

Από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, συνελήφθη πρωινές ώρες της 17ης Δεκέμβρη, στην περιοχή του Νέου Κόσμου, ένας 41χρονος αλλοδαπός, διωκόμενος με διεθνές ένταλμα σύλληψης από τις Αρχές της Τουρκίας, για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, ληστεία, κλοπή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Ειδικότερα, ο 41χρονος κατηγορείται ότι τον Αύγουστο του 2017 ήταν υπεύθυνος φυτείας 113 δενδρυλλίων κάνναβης σε περιοχή της Τουρκίας, ενώ τα έτη 2014 και 2009 διέπραξε ληστεία σε γραφεία εταιρείας και κλοπές μηχανών σκαφών αντίστοιχα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

