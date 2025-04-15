Κατέρρευσε ο νέος παραλιακός δρόμος στη Θεσσαλία που θα συνέδεε τη Λάρισα με τον Βόλο, λίγο πριν «κοπεί» η κορδέλα των εγκαινίων περί τα τέλη Ιουλίου. Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στο 12ο χιλιόμετρο Αγιοκάμπου-Κεραμιδίου, όπου το σκηνικό θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο, καθώς ο δρόμος έχει φύγει.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, ενημέρωσε πως αυτός ο δρόμος δημοπρατήθηκε το 2019 και η σύμβαση υπογράφτηκε στις 7/8 του 2020 με υποχρεωτική κατασκευή για 2 χρόνια, τα οποία έγιναν 4 χρόνια και τα οποία συνεχώς μετατίθεντο, γιατί δημιουργούνταν προβλήματα στον δρόμο.

«Γιατί δημιουργούνταν προβλήματα; Η μελέτη η οποία εγκρίθηκε με τους περιβαλλοντικούς όρους, έκανε 10 χρόνια να εγκριθεί, από το 2007 μέχρι το 2016. Η μελέτη αυτή έλεγε "βελτίωση υφιστάμενου χωματόδρομου δασικής οδού που δεν εμπίπτει στο εθνικό ή επαρχιακό δίκτυο των νομών". Αντί αυτού, το 2019 ήρθε στο Περιφερειακό Συμβούλιο ένα έργο το οποίο ονομάστηκε "επαρχιακός δρόμος Ρακοποτάμου-Κεραμιδίου. Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής: αυτή η μελέτη η οποία πήρε περιβαλλοντικούς όρους σαν δασικός δρόμος, γιατί δεν τηρήθηκε; Οι όροι της είναι για δασικό δρόμο κι όχι για επαρχιακό».

«Επομένως, αυτήν τη στιγμή έχουμε διατάξει να γίνει μια καινούργια εμπειρογνωμοσύνη να μας δείξει για ποιον λόγο έγινε αυτό», όπως δήλωσε ο κ. Κουρέτας. «Η αρχική μελέτη ενδεχομένως να μην έχει καμία σχέση με το τώρα και θα πρέπει να γίνει μια νέα εμπειρογνωμοσύνη να δούμε τι έγινε τότε, πώς έγινε εκείνη η μελέτη, τι περιελάμβανε και το κυριότερο, υπάρχουν χρήματα για να τελειώσει ο δρόμος; Εγώ δεν έχω. Κατά τη γνώμη μου, αυτός ο δρόμος δεν έπρεπε να γίνει».

