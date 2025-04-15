Αντιμέτωποι με έναν μεγάλο καρχαρία ήρθαν τη Μεγάλη Δευτέρα δύο ψαράδες στην Κέρκυρα, καθώς είδαν το θαλάσσιο πλάσμα να κολυμπά δίπλα τους.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που αναρτήθηκε στη σελίδα «Fishing In Greece», δύο άτομα είχαν βγει με φουσκωτό σκάφος στα ανοιχτά της Κέρκυρας για να ψαρέψουν και κάποια στιγμή εμφανίστηκε ένας μεγάλος καρχαρίας.

«Παιδιά, καρχαρίας μπροστά μας, κάτω από το σκάφος, πάρα πολύ μεγάλος. Τόσο κοντά πρώτη φορά το βλέπω», ακούγεται να λέει ο Γιάννης Περγαντής, που δημοσίευσε το βίντεο. «Παναγία μου, τρέμω», ακούγεται να λέει η γυναίκα.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: skai.gr

