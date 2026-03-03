Εξαρθρώθηκε συμμορία που διακινούσε ναρκωτικά στην Αττική

Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών στο λεκανοπέδιο Αττικής, με επίκεντρο περιοχές της Δυτικής Αττικής, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 2 Μαρτίου 2026 από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή επιχειρησιακών ομάδων της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.

Συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί, ηλικίας 35 και 31 ετών (δύο), ως μέλη της οργάνωσης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., αρχηγικός ρόλος αποδίδεται σε 31χρονο, ο οποίος φέρεται να ήταν υπεύθυνος για την ανεύρεση προμηθευτών ηρωίνης, κοκαΐνης και κάνναβης (ακατέργαστης και κατεργασμένης). Ο 35χρονος φέρεται ως βασικός συνεργός στη διακίνηση, ενώ ο δεύτερος 31χρονος είχε αναλάβει την αποθήκευση των ουσιών σε ειδικά μισθωμένο χώρο («καβάτζα»).

Κατά τις έρευνες σε οικίες, οχήματα και ημιυπόγειο διαμέρισμα που χρησιμοποιούνταν ως χώρος αποθήκευσης και εργαστήριο νόθευσης και επανασυσκευασίας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων:

4 κιλά και 210 γραμμάρια ηρωίνης

427,8 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης

400 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

25,35 γραμμάρια κοκαΐνης

7.630 γραμμάρια ουσίας κατάλληλης για νόθευση ναρκωτικών

Εξοπλισμός εργαστηρίου επεξεργασίας ναρκωτικών

Πιστόλι με φυσίγγιο στη θαλάμη και γεμιστήρα με 14 φυσίγγια

Πιστόλι φωτοβολίδας και 64 φυσίγγια

Αλεξίσφαιρο γιλέκο

Τρεις ηλεκτρονικές ζυγαριές

Τέσσερα Ι.Χ.Ε. οχήματα

Τρία κινητά τηλέφωνα

4.745 ευρώ

Όπως επισημαίνεται, και οι τρεις κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για συναφή αδικήματα, ενώ σε δύο από αυτούς είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση– παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων και οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.