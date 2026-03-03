Πρεσβεία Ελλάδας στο Τελ Αβίβ: Δρομολόγια λεωφορείων για ειδικές πτήσεις Αθήνα

Συμπληρωματικά προς προηγούμενες ανακοινώσεις σχετικά με την πραγματοποίηση ειδικών πτήσεων από την πόλη Tάμπα της Αιγύπτου προς την Αθήνα, η Ελληνική Πρεσβεία στο Τελ Αβίβ ενημερώνει ότι το ισραηλινό Υπουργείο Τουρισμού προχωρά σε διευκολύνσεις για όσους επιθυμούν να μεταβούν στο συνοριακό πέρασμα Menachem Begin Crossing (Τάμπα).

Συγκεκριμένα, διοργανώνονται προγραμματισμένα δρομολόγια λεωφορείων από το Τελ Αβίβ και την Ιερουσαλήμ προς το πέρασμα, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ταξιδιώτες που θα αναχωρήσουν με ειδικές πτήσεις από την Tάμπα προς την Αθήνα.

Τα δρομολόγια έχουν προγραμματιστεί για αύριο, Τετάρτη 4 Μαρτίου, και για την Πέμπτη 5 Μαρτίου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εγγραφούν έως σήμερα, Τρίτη 3 Μαρτίου και ώρα 20:00 (τοπική ώρα), μέσω του σχετικού συνδέσμου που έχει ανακοινωθεί από τις αρμόδιες αρχές.

Ο σύνδεσμος

Πηγή: skai.gr

