Νέα Μάκρη: Πυρά σε αυτοκίνητο στη Λεωφόρο Μαραθώνος

Μάκης Συνοδινός

Συναγερμός σήμανε στις αρχές λίγο μετά τις 16:00 όταν άγνωστοι δράστες πυροβόλησαν κατά αυτοκινήτου στη λεωφόρο Μαραθώνος στη Νέα Μάκρη.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες οι δράστες ήταν τρεις πεζοί και πυροβόλησαν τουλάχιστον επτά φορές κατά του οχήματος.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο περισυνέλεξαν επτά κάλυκες και ένα φυσίγγιο των εννέα χιλιοστών, αλλά το αυτοκίνητο που είχε γίνει στόχος είχε γίνει καπνός.

Απαντήσεις στη μυστήρια αυτή υπόθεση θα δώσει το βιντεοληπτικό υλικό που συλλέγουν οι άντρες της ασφάλειας.

Πληρώματα της ΔΙΑΣ μεταβαίνουν στον Διόνυσο μετά από μαρτυρία πως εντοπίστηκε όχημα με οπές από όπλο.

Σύμφωνα με πρώτες πληροφορίες οι αστυνομικοί εικάζουν πως είναι το αυτοκίνητο που εμπλέκεται στους πυροβολισμούς στη Νέα Μάκρη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.