Για την κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή και τον επαναπατρισμό των Ελλήνων που παραμένουν εγκλωβισμένοι στα Hνωμένα Αραβικά Εμιράτα, λόγω του πολέμου, μίλησε σήμερα στο ΕΡΤnews, ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος.

Ο κ. Λοβέρδος διευκρίνισε ότι γίνονται κάποιες πτήσεις από το Ομάν, ενώ δεν εκτελούνται από το Κατάρ και το Ντουμπάι.

Τόνισε ακόμη ότι η χώρα μας έχει εκπονήσει σχέδιο επαναπατρισμού, Ελλήνων πολιτών, εφόσον ανοίξει ο εναέριος χώρος και την ίδια ώρα, κάλεσε τους πολίτες «να σεβαστούν τις οδηγίες των χωρών όπου βρίσκονται».

Ο υφυπουργός απαντώντας σε σχετική ερώτηση είπε ότι ο αριθμός των Ελλήνων που έχει αιτηθεί να επιστρέψει στη χώρα μας είναι περίπου 1.500 άτομα.

Διαβάστε εδώ όλες τις εξελίξεις για την κρίση στη Μέση Ανατολή

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.