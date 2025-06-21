Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (19/6) 4 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και ένα ακόμη άτομο το οποίο είχε προμηθευτεί ναρκωτικά από μέλος του κυκλώματος.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφορίας σχετικά με τη παράνομη δράση της εν λόγω εγκληματικής οργάνωσης, ενώ ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις, διασταυρώσεις και δημιουργία προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση των μελών της.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της επιχείρησης, προς αποδόμηση του εγκληματικού δικτύου και αποτροπή της περαιτέρω διασποράς ναρκωτικών ουσιών στην παράνομη αγορά, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν στην Αττική, τα 4 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Ο πέμπτος συλληφθείς ακινητοποιήθηκε σε περιοχή της Φθιώτιδας, με την συνδρομή της Ομάδας Ο.Π.Κ.Ε. Φθιώτιδας και του Α' Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Φθιώτιδος και βρέθηκε να κατέχει μία νάιλον συσκευασία, περιέχουσα ακατέργαστη κάνναβη (SKUNK), μικτού βάρους 1,9 γραμμαρίων.

Συνολικά, από τις σωματικές έρευνες και τις έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, μεταξύ των οποίων και μία που τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης χρησιμοποιούσαν ως «καβάτζα», βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

38 κιλά και 291,9 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης (SKUNK),

620,1 γραμμάρια κοκαΐνης,

64 δισκία «Ecstasy»,

10 δισκία φαρμακευτικού σκευάσματος,

60.965 ευρώ,

3 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα,

πιστόλι, με γεμιστήρα,

4 φυσίγγια,

αλεξίσφαιρο γιλέκο,

4 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

6 κινητά τηλεφωνίας,

συσκευή εκκένωσης αέρα και

πλήθος νάιλον συσκευασιών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, από τη μεθοδολογία, τη δομή και τους ρόλους των μελών, καθώς και την ύπαρξη υποδομών για όλα τα στάδια της διακίνησης ναρκωτικών, προκύπτει ότι η ομάδα διέθετε επαγγελματική οργάνωση, διασφαλίζοντας σταθερή εγκληματική δράση με σκοπό την αποκόμιση παράνομων κερδών, που εκτιμώνται σε τουλάχιστον 200.000 ευρώ.

Επιπλέον, στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι, το άτομο που συνελήφθη στη Φθιώτιδα έχει απασχολήσει πολλές φόρες στο παρελθόν για ομοειδή και άλλα αδικήματα ενώ του έχει επιβληθεί και περιοριστικός όρος.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

