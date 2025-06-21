Απαγόρευση απόπλου επιβλήθηκε στο επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο "Ποσειδώνας" στο λιμάνι του Πειραιά, εξαιτίας αδυναμίας άπαρσης των αγκυρών.

Το πλοίο επρόκειτο να εκτελέσει προγραμματισμένο δρομολόγιο προς Αίγινα και Αγκίστρι, μεταφέροντας 743 επιβάτες, 54 Ι.Χ. οχήματα, 2 λεωφορεία και 32 δίκυκλα.

Οι επιβάτες θα προωθηθούν στον προορισμό τους με άλλα πλοία και με μέριμνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.