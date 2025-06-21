Νέα 24ωρη απεργία των ναυτεργατών στα πλοία της Αδριατικής

Σε νέα 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση προχώρησε η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ), από το Σάββατο 21/6 στις 06:00 π.μ. έως την Κυριακή 22/6 την ίδια ώρα, συνεχίζοντας για έκτη ημέρα την απεργία στα πλοία της γραμμής Πάτρα - Ηγουμενίτσα - Ιταλία.

Κατά την απεργιακή συνέλευση, απορρίφθηκε ομόφωνα η πρόταση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας ΣΕΕΝ ως ανεπαρκής και άσχετη με τα κύρια αιτήματα των ναυτεργατών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Σύνδεσμος των Ακτοπλόων πρότεινε στο πλαίσιο της συμφωνίας με την ΠΝΟ την ενίσχυση των πληρωμάτων στα πλοία της Αδριατικής ενώ δεσμεύθηκε για την αμοιβή συγκεκριμένου αριθμού φορτηγών που εισέρχονται στα γκαράζ των πλοίων

Από τη πλευρά της η συνέλευση των ναυτεργατών διαμόρφωσε συγκεκριμένη πρόταση η οποία κατατέθηκε στον ΣΕΕΝ.

«Οι σημερινές διαπραγματεύσεις απέβησαν άκαρπες -κατόπιν τούτου αναλαμβάνουν εξ' ολοκλήρου μαζί με την κυβέρνηση - ΥΕΝ την ευθύνη για την κλιμάκωση του αγώνα μας. Αυτοί είναι υπαίτιοι και υπόλογοι για την αναστάτωση που έχει δημιουργηθεί στη γραμμή Πάτρας - Ηγουμενίτσας - Ιταλίας» αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΠΕΝΕΝ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.