Επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 40 μεταναστών σε σκάφος εξελίχθηκε το πρωί στη θαλάσσια περιοχή 8 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Στην επιχείρηση περισυλλογής των αλλοδαπών συμμετείχε φορτηγό πλοίο με σημαία Παναμά, το οποίο εντόπισε το σκάφος, καθώς και περιπολικό πλοίο της δύναμης Frontex που συνέδραμε στη διάσωση.

Οι μετανάστες επιβιβάστηκαν με ασφάλεια και μεταφέρονται στο λιμάνι Καραβέ της Γαύδου, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και υποδοχής.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

