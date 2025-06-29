Εξαρθρώθηκε συμμορία που διακινούσε κοκαΐνη στην Αγία Βαρβάρα - Συνελήφθησαν 4 μέλη της

Εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίας Βαρβάρας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής εγκληματική ομάδα (συμμορία), τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κοκαΐνης με τη μέθοδο του βρασμού («crack cocaine»).

Συνελήφθησαν μετά από οργανωμένη επιχείρηση, με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε. και της ΔΙ.ΑΣ., απογευματινές ώρες της 27-6-2025, -3- ημεδαποί, ηλικίας 50, 47 και 45 ετών καθώς και 23χρονος αλλοδαπός, ως μέλη συμμορίας για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και βία κατά υπαλλήλων.

Κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών αναφορικά με τη δράση συμμορίας που δραστηριοποιείται στη διακίνηση κοκαΐνης με τη μέθοδο του βρασμού εντός οικίας – «supermarket» πώλησης κοκαΐνης στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, μετά από διασταύρωση πληροφορικών δεδομένων και αποδεικτικών μέσων, εντοπίστηκαν οι ανωτέρω κατηγορούμενοι και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Συγκεκριμένα, εντός της οικίας – «supermarket» πώλησης κοκαΐνης, οι κατηγορούμενοι επεξεργάζονταν ποσότητες κοκαΐνης με τη μέθοδο του βρασμού ώστε να αποκτούν βραχώδη δομή («crack cocaine») και τις διέθεταν προς πώληση.

Μάλιστα, την εν λόγω οικία – «supermarket» πώλησης κοκαΐνης, επισκέπτονταν καθημερινά μεγάλος αριθμός ατόμων (άνω των -60-) για να προμηθευτούν μικροποσότητες κοκαΐνης.

Οι συλληφθέντες λάμβαναν ιδιαίτερα μέτρα προστασίας έχοντας εγκαταστήσει κάμερες επιτήρησης της εξωτερικής πόρτας και της οδού έμπροσθεν της οικίας, ώστε να ελέγχουν τα εισερχόμενα άτομα.

Συνολικά εντός της οικίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-244.2- γραμμ. κοκαΐνης,

-531.2- γραμμ. μαγειρικής σόδας,

υλικά επεξεργασίας της κοκαΐνης με τη μέθοδο του βρασμού «crack cocaine» (μπρίκι και -2- κουτάλες),

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

-26- σύριγγες,

το χρηματικό ποσό των -276- ευρώ και

-4- κινητά τηλέφωνα.

Επισημαίνεται ότι οι 4 συλληφθέντες στη θέα των αστυνομικών που επιχείρησαν να τους ακινητοποιήσουν, αντιστάθηκαν σθεναρά, ενώ ο 50χρονος επιχείρησε να διαφύγει με αποτέλεσμα τον τραυματισμό αστυνομικού.

Σημειώνεται ότι οι 3 ημεδαποί έχουν απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

