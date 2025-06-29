Από σήμερα Κυριακή 29 Ιουνίου 2025, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης δελτίου ταυτότητας, είναι απαραίτητη προϋπόθεση ο αιτών -εφόσον είναι δικαιούχος- να διαθέτει Προσωπικό Αριθμό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, από τον κανόνα αυτό εξαιρούνται οι περιπτώσεις πολιτών, οι οποίοι έχουν προβεί στις απαραίτητες ενέργειες έκδοσης Προσωπικού Αριθμού, αλλά η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε χωρίς υπαιτιότητά τους.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση δελτίου ταυτότητας είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας και συγκεκριμένα στο https://www.astynomia.gr/odigos-tou-politi/dikaiologitika/ekdosi-deltiou-taftotitas/.

Η Αστυνομία προτρέπει τους ενδιαφερόμενους να ενημερώνονται εγκαίρως για την ανωτέρω διαδικασία, ώστε να αποφευχθεί περιττή ταλαιπωρία και να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη εξυπηρέτησή τους.

