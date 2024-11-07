Εξαρθρώθηκε, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπρατταν κλοπές και ληστείες σε οικίες κυρίως σε περιοχές της Αττικής.

Για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης οργανώθηκε και υλοποιήθηκε την Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2024, στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής αλλά και στο Ηράκλειο Κρήτης, οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, παρουσία δικαστικών λειτουργών, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τ.Α.Ο.Ε. Κρήτης, της Ε.Κ.Α.Μ. καθώς και Ειδικών Επιχειρησιακών Ομάδων της Δ.Α.Ο.Ε..

Κατά την επιχείρηση εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν -10- μέλη της οργάνωσης, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη -3- μέλη της, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για κατά περίπτωση εγκληματική οργάνωση, που διέπραττε κλοπές, ληστείες και απάτες τετελεσμένες και σε απόπειρα, κατά συναυτουργία, κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα με συνολικό όφελος που ξεπερνά τα 120.000 ευρώ, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράβαση του Νόμου για τα Όπλα, του Νόμου για τα Ναρκωτικά και απείθεια.

1.527.230 ευρώ ο τζίρος τους

Όπως προέκυψε από τη μεθοδική έρευνα, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης δρούσαν με συγκεκριμένη μεθοδολογία, έχοντας διακριτούς ρόλους, με διαρκή δράση, η οποία τοποθετείται χρονικά από τον Αύγουστο του 2023, ενώ κατάφεραν να αποκομίσουν με αυτόν τον τρόπο παράνομο περιουσιακό όφελος 1.527.230 ευρώ.

Μάλιστα, τα μέλη της δομημένης αυτής ομάδας είχαν φιλικούς ή συγγενικούς δεσμούς μεταξύ τους, γεγονός που τους προσέδιδε ιδιαίτερη συνοχή και αφοσίωση.

Πώς δρούσαν

Ως προς τον τρόπο δράσης (modus operandi) τα μέλη της συμμορίας χρησιμοποιούσαν συγκεκριμένη μεθοδολογία και συγκεκριμένα:

ενεργούσαν σε ομάδες των τριών ή και περισσοτέρων ατόμων και κυρίως πρωινές ή μεσημβρινές ώρες, αφού εντόπιζαν τα υποψήφια θύματά τους, τα ακολουθούσαν μέχρι τη στιγμή που επέστρεφαν στις οικίες τους και τα ανέμεναν στις εισόδους των πολυκατοικιών,

προφασίζονταν ότι τυγχάνουν τεχνικοί υπάλληλοι (Δ.Ε.Η., συντηρητές ανελκυστήρων κτλ) και τους έπειθαν να τους επιτρέψουν την είσοδο στις οικίες τους, προκειμένου να εξακριβώσουν υποτιθέμενη βλάβη στην ηλεκτρική εγκατάσταση, φορώντας πάντα γάντια και ιατρικές μάσκες, δυσχεραίνοντας το έργο των Αρχών και

τέλος, οδηγούσαν τους ηλικιωμένους στο χώρο της κουζίνας, όπου τους απασχολούσαν με διάφορα προσχήματα, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης, εισέρχονταν στην οικία, ερευνούσαν επισταμένα τους λοιπούς χώρους και αφαιρούσαν χρηματικά ποσά, κοσμήματα και τιμαλφή αντικείμενα.

Χαρακτηριστικό της θρασύτητάς τους ήταν επιμονή τους για την επίτευξη του σκοπού τους, καθώς δεν δίσταζαν να μεταχειριστούν βία αδιαφορώντας για την προχωρημένη ηλικία των θυμάτων τους, σε περίπτωση που αυτά αντιστέκονταν.

Επιπλέον, από την έρευνα προέκυψε ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης σε τακτά χρονικά διαστήματα, μετακινούνταν από την Αττική προς την επαρχία, είτε για να διαφύγουν του εντοπισμού και της σύλληψης κατά τις επιχειρήσεις που γινόταν από τις τοπικές αρχές σε περιοχές της Δυτικής Αττικής, είτε για να επεκτείνουν την δράση τους.

Τα μέλη της Οργάνωσης δρούσαν κατά περίπτωση ανάλογα με τους ρόλους που τους είχαν αναθέσει ο 32χρονος αρχηγός και ο 34χρονος υπαρχηγός, οι οποίοι αποτελούσαν τα ζωτικά μέλη, καθώς:

ο μεν πρώτος ήταν επιφορτισμένος με το ρόλο του φυσικού αυτουργού, δηλαδή ήταν αυτός ουσιαστικά που επέλεγε και εμφανιζόταν στα υποψήφια θύματα, δε δίσταζε να χρησιμοποιήσει βία συντόνιζε τα υπόλοιπα «επιχειρησιακά» μέλη και διευκόλυνε την πρόσβαση τους στο χώρο, ώστε να επιτευχθεί ο σκοπός τους και

ο δε δεύτερος, κατείχε το ρόλο του παρατηρητή – τσιλιαδόρου, καθώς παρέμενε εκτός των οικιών και επικοινωνούσε τηλεφωνικά με τα λοιπά «επιχειρησιακά» μέλη, τους οποίους ενημέρωνε σχετικά με τις κινήσεις των περιοίκων, ενώ λειτουργούσε ταυτόχρονα ως το άτομο που τους μετέφερε με το «επιχειρησιακό» αυτοκίνητο στο στόχο τους και παρέμενε εντός αυτού έως ότου ολοκληρωθεί η παράνομη δραστηριότητα.

Στο πλαίσιο πλήρους διερεύνησης της υπόθεσης, από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας πραγματοποιήθηκε μεγάλη οικονομική έρευνα, από την οποία προέκυψε ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης επεδίωκαν και διέπρατταν νομιμοποίηση των εσόδων που αποκόμιζαν από το σύνολο των εγκληματικών τους πράξεων, με τη μορφή της απόκτησης, κατοχής και χρήσης περιουσίας, ενώ ταυτόχρονα ελάμβαναν είτε προνοιακά επιδόματα είτε είχαν αρρύθμιστες οφειλές – χρέη προς την εφορία ύψους αρκετών χιλιάδων ευρώ.

Τι βρέθηκαν στις έρευνες

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, σε οικίες, οχήματα και από την κατοχή τους, συνολικά μεταξύ άλλων, βρέθηκε και κατασχέθηκε:

-35.825- ευρώ,

-11- οχήματα,

-9- γραμμάρια κάνναβης,

πλήθος κυνηγετικών και αβολίδοτων φυσιγγίων,

πιστόλι κρότου και καραμπίνα,

πλήθος ρολογιών,

πλήθος κινητών τηλεφώνων και καρτών sim,

πλήθος κοσμημάτων και χρυσαφικών και faux bijoux,

πλήθος τραπεζικών καρτών,

πληθώρα κλειδιά οχημάτων,

πλήθος εγγράφων που αφορούσαν μεταξύ άλλων και συναλλαγές ακινήτων,

-2- ζεύγη πινακίδων και

πλήθος ηλεκτρονικών συσκευών.

Από τη μέχρι τώρα έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας έχουν εξιχνιασθεί -3-περιπτώσεις κλοπών από οικίες με τη μέθοδο της διάρρηξης και -30- κλοπές είτε τετελεσμένες είτε σε απόπειρα με τη μέθοδο της απασχόλησης, οι οποίες έχουν διαπραχθεί στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν απασχολήσει κατ’ επανάληψη τις Αστυνομικές Αρχές για παρόμοια αδικήματα, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα και παραπέμφθηκαν σε Ανακριτή.

Τέλος, η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να εξακριβωθεί πλήρως το εύρος της εγκληματικής δραστηριότητας των μελών της Εγκληματικής Οργάνωσης.

Πηγή: skai.gr

