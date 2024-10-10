Εγκληματική οργάνωση που διέπραττε κλοπές σε σπίτια, σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Πέλλας, εξαρθρώθηκε από αστυνομικούς της Ασφάλειας Αγρινίου. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τρεις άνδρες και μία γυναίκα, ενώ το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν οι κατηγορούμενοι από την εγκληματική δραστηριότητά τους ξεπερνά, σύμφωνα με την αστυνομία, τις 590.000 ευρώ.

Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι οι συλληφθέντες είχαν διαπράξει από τον περασμένο Ιούνιο, σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Πέλλας, συνολικά 21 κλοπές σε σπίτια, από τα οποία είχαν αφαιρέσει 117.150 ευρώ, 5.000 δολάρια, 150 χρυσές λίρες Αγγλίας και διάφορα τιμαλφή, αξίας περίπου 475.750 ευρώ.

Είχαν «συντονιστεί» με την συχνότητα της αστυνομίας

Ως προς την μεθοδολογία της εγκληματικής οργάνωσης, οι κατηγορούμενοι δρούσαν, κυρίως, πρωινές και μεσημεριανές ώρες, επιλέγοντας διαμερίσματα πολυκατοικιών σε κεντρικά σημεία της Θεσσαλονίκης, τα οποία διερρήγνυαν.

Παράλληλα, οι κατηγορούμενοι έκαναν χρήση φορητών ασυρμάτων, τους οποίους είχαν συντονισμένους σε συχνότητα της αστυνομίας.

Επιπλέον, πήγαιναν σε σπίτια ηλικιωμένων και με το πρόσχημα ότι είναι υπάλληλοι της ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου οι παθόντες να προστατευτούν από ενδεχόμενο κίνδυνο πυρκαγιάς ή υπερθέρμανσης, τους έπειθαν να τοποθετήσουν τιμαλφή, κοσμήματα και χρήματα σε μαξιλαροθήκες και στη συνέχεια τα αφαιρούσαν.

Σε έρευνες που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στα σπίτια των κατηγορούμενων, αλλά και σε ξενοδοχεία στην Αλεξάνδρεια και στη Θεσσαλονίκη, βρέθηκαν το χρηματικό ποσό των 1.300 ευρώ, 58 φυσίγγια, δύο πιστόλια με γεμιστήρες, μεγάλος αριθμός τιμαλφών, καθώς και πολλές συσκευές κινητής τηλεφωνίας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, ενώ σε βάρος του ενός εκ των συλληφθέντων εκκρεμούσαν δύο καταδικαστικές αποφάσεις του Μονομελούς και του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Καβάλας.

Οι έρευνες των αστυνομικών συνεχίζονται για να διακριβωθεί εάν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης εμπλέκονται και σε άλλες περιπτώσεις κλοπών.

Πηγή: skai.gr

