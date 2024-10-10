Τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό και δύο τραυματίες σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της Γλυφάδας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο πριν τις 03:00, δύο αυτοκίνητα που κινούνταν ομόρροπα στο ρεύμα προς Πειραιά συγκρούστηκαν μεταξύ τους, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Λόγω της σύγκρουσης οι οδηγοί έχασαν τον έλεγχο των οχημάτων τους με αποτέλεσμα το ένα όχημα να προσκρούσει αρχικά σε δέντρο και στη συνέχεια σε ένα σταθμευμένο όχημα, και το άλλο σε μία κολώνα φωτισμού.

Ο 52χρονος οδηγός του πρώτου οχήματος τραυματίστηκε θανάσιμα κατά τη σύγκρουση, ενώ ελαφρά τραυματίστηκαν οι δύο επιβαίνοντες στο άλλο αυτοκίνητο.

Έρευνα για τις συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος διεξάγονται από την Τροχαία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

