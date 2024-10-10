Δύο αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ τραυματίστηκαν μετά από επεισοδιακή καταδίωξη στην Κεφαλονιά με δύο ανηλίκους, οι οποίοι επέβαιναν σε μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδες, σε ένα σκηνικό που θυμίζει χολιγουντιανή ταινία.

Το συμβάν επιβεβαίωσε νωρίτερα και στον ΣΚΑΪ η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, όλα ξεκίνησαν όταν κατά τη διατεταγμένη περιπολία με δύο δίκυκλα των αστυνομικών της ομάδας ΔΙΑΣ του Α.Τ. Αργοστολίου εντοπίστηκε στην περιφερειακή οδό Ληξουρίου ύποπτο δίκυκλο, χρώματος μαύρου, το οποίο δεν έφερε πινακίδες κυκλοφορίας και στο οποίο επέβαιναν δύο νεαρά άτομα.

Ο οδηγός του δικύκλου αντιλαμβανόμενος την πρόθεση τον αστυνομικών να τον ελέγξουν ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει και ενώ οι αστυνομικοί του έκαναν ηχητικά σήματα να σταματήσει, ακολουθώντας τους στις οδούς της πόλεως, αυτός ενεργούσε επικίνδυνους ελιγμούς προκειμένου να διακόψει βίαια την πορεία των αστυνομικών και διερχόταν τις διασταυρώσεις με ταχύτητα χωρίς να ελέγχει την κυκλοφορία με κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος.

Πέντε λεπτά πριν τα μεσάνυχτα, στη διασταύρωση των οδών Πλάτωνος και Ανδρονίκου Αραβαντινού ο νεαρός οδηγός ανέτρεψε το δίκυκλο και αμφότεροι οι δράστες τράπηκαν σε φυγή, πεζή. Ο συνοδηγός ακινητοποιήθηκε μετά από λίγο από τον ένα αστυνομικό, παρότι πρόβαλε αντίσταση. Ο οδηγός προσπάθησε να διαφύγει τρέχοντας και καταδιώχτηκε από τον έτερο αστυνομικό της ομάδας ΔΙΑΣ, ο οποίος επέβαινε στην υπηρεσιακή του μοτοσικλέτα.

Κατά την προσέγγισή του από τον αστυνομικό, κλώτσησε την υπηρεσιακή μοτοσικλέτα με αποτέλεσμα την ανατροπή της και την πτώση του αστυνομικού στο έδαφος. Ενόσω ο αστυνομικός βρισκόταν στο έδαφος με το πόδι του εγκλωβισμένο, ο ανήλικος πεζός τον χτύπησε με δύο γροθιές στο κράνος και άρχισε να τρέχει. Ο αστυνομικός απεγκλωβίστηκε, τον καταδίωξε πεζός και αφού κατά την προσέγγιση ο ανήλικος αντιστάθηκε, τον συνέλαβε.

Ακολούθως περιπολικό του ΑΤ Παλικής, το οποίο προσέτρεξε στο σημείο προσήγαγε τους δύο ανήλικους στο Αστυνομικό Τμήμα και συνελήφθησαν αμφότεροι για απείθεια και βία κατά υπαλλήλων, ενώ επιπροσθέτως ο οδηγός της μοτοσικλέτας συνελήφθη για επικίνδυνη σωματική βλάβη και επικίνδυνη οδήγηση. Εξακριβώθηκε ότι οδηγούσε το δίκυκλο χωρίς άδεια οδήγησης, ενώ σε ενεργηθείσα σωματική έρευνα βρέθηκε και κατασχέθηκε μία μεταλλική σιδερογροθιά χρώματος μαύρου.

Στον σχετικό έλεγχο εξάλλου, εξακριβώθηκε ότι η μοτοσικλέτα είναι ανασφάλιστη.

Συνελήφθησαν και οι γονείς

Επιπλέον, συνελήφθησαν οι τέσσερις γονείς των δύο εμπλεκόμενων ανήλικων για παράβαση του άρθρου περί παραμέλησης εποπτείας ανήλικων.

Από το περιστατικό, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ληξουρίου οι δύο αστυνομικοί, Ο ένας υπέστη διάστρεμμα στην αριστερή ποδοκνημική και κάκωση δεξιού γόνατος και εισήχθη για νοσηλεία στο νοσοκομείο Αργοστολίου, ενώ ο έτερος διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί μυική θλάση.

Φρουρούμενος εισήχθη και ο οδηγός της μοτοσικλέτας στο νοσοκομείο, όπου παραμένει για προληπτικούς λόγους.

