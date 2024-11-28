Εξαρθρώθηκε από την αστυνομία εγκληματική οργάνωση, που δραστηριοποιούνταν στη διευκόλυνση παράνομης εξόδου αλλοδαπών από την Ελλάδα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες μέσω του αερολιμένα Αθηνών, αφού προηγουμένως τους προμήθευε με πλαστά ή γνήσια ταξιδιωτικά έγγραφα τα οποία είχαν εκδοθεί υπέρ άλλου ατόμου, με «ταρίφα» από 3.000 ευρώ έως 5.000 ευρώ το άτομο.

Από την προανακριτική έρευνα, εξιχνιάστηκαν 16 περιπτώσεις απόπειρας εξόδου 19 διακινούμενων αλλοδαπών προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με την καθοδήγηση και υποστήριξη μελών του κυκλώματος.

Συνελήφθησαν 9 Σομαλοί, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ενώ ταυτοποιήθηκαν μια 22χρονη και ένας 32χρονος, οι οποίοι αναζητούνται.

Σε βάρος των 9 συλληφθέντων Σομαλών (32χρονος, 36χρονος, δύο 38χρονοι, 42χρονος, 45χρονος, 46χρονος, 54χρονος, 60χρονος), σχηματίστηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για σύσταση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και παράβαση του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης.

Πώς δρούσε το κύκλωμα - Τα safe houses και τα κόλπα αποφυγής των ελέγχων στο αεροδρόμιο

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι τουλάχιστον από τον Ιούλιο, συγκρότησαν επιχειρησιακά δομημένη και με διαρκή εγκληματική δράση οργάνωση, με σκοπό τη δραστηριοποίηση τους στη διευκόλυνση παράνομης εξόδου αλλοδαπών από τη χώρα δια της αεροπορικής μεθόδου.

Τα μέλη του κυκλώματος αφού εντόπιζαν αλλοδαπούς που επιθυμούσαν να αναχωρήσουν προς άλλλες ευρωπαϊκές χώρες, αρχικά μεριμνούσαν για την διαμονή τους σε διαμερίσματα «safe houses» και στη συνέχεια τους οδηγούσαν σε καταστήματα για την προμήθεια κατάλληλων ρούχων.

Ακολούθως τους προμήθευαν με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα ή γνήσια έγγραφα που είχαν εκδοθεί υπέρ άλλου ατόμου, και έχοντας μεριμνήσει για την υπόλοιπη προετοιμασία του ταξιδιού (έκδοση καρτών επιβίβασης, κράτηση εισιτηρίων κ.λπ.) τους συνόδευαν στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών έως και την επιβίβασή τους σε αεροσκάφη πτήσεων προς ευρωπαϊκούς προορισμούς, καθοδηγώντας τους σε όλα τα στάδια για την αποφυγή αστυνομικού ελέγχου.

Μάλιστα, στις περιπτώσεις που το διακινούμενο άτομο ήταν γυναίκα, παρουσίαζαν ότι είχε κινητικά προβλήματα και χρησιμοποιούσαν για τη μεταφορά της εντός του χώρου του αερολιμένα αναπηρικό αμαξίδιο.

Τα μέλη της οργάνωσης είχαν διακριτούς ρόλους

• Αρχηγικά μέλη της ομάδας και συντονιστές ήταν ο 32χρονος και ο 38χρονος. Ο ρόλος τους ήταν να εντοπίζουν και να συνάπτουν συμφωνίες με τα άτομα που επιθυμούν να εξέλθουν από τη χώρα. Συγχρόνως, κανόνιζαν για την προμήθεια των εγγράφων, ενώ ορισμένες φορές αναλάμβαναν και τα λοιπά στάδια της μεταφοράς τους στον αερολιμένα και σε καταστήματα για προμήθεια ρούχων.

• Ο 60χρονος, ο 46χρονος, ο 36χρονος, ο 42χρονος, καθώς και η 22χρονη και 32χρονος μη συλληφθέντες, είχαν ως βασική αρμοδιότητα να μεταβαίνουν στο αεροδρόμιο και να κατευθύνουν τους αλλοδαπούς στους χώρους του αερολιμένα Αθηνών,

• Ο 38χρονος οδηγούσε τα άτομα για προμήθεια ρούχων, ενώ είχε επιφορτιστεί με το ρόλο του «οδηγού» της ομάδας,

• Η 45χρονη διαχειριζόταν τα safe houses ενώ,

• Ο 54χρονος είχε το ρόλο του εισπράκτη-εγγυητή, που διέθετε νομιμοφανή επιχείρηση στην Αθήνα.

Ως προς τη μεταφορά των χρημάτων, τα άτομα μετέβαιναν στο κατάστημα του 54χρονου, παρέδιδαν το συμφωνηθέν ποσό και λάμβαναν αποδεικτικό-βεβαίωση (χαρτί). Το ποσό «αποδεσμευόταν», ώστε να πληρωθεί η οργάνωση, όταν ο αλλοδαπός θα αναχωρούσε επιτυχώς για την άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ενώ ο ίδιος κρατούσε σχετική προμήθεια.

Από τις συνολικές έρευνες στα σπίτια των μελών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• Το χρηματικό ποσό των 4.540 ευρώ, των 400 δολαρίων Η.Π.Α., των 400 κορόνων Σουηδίας και των 400 κορόνων Δανίας,

• 21 κινητά τηλέφωνα,

• 3 φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές,

• Καταγραφικό,

• 20 διαβατήρια, 6 άδειες διαμονής, 10 Δελτία Αιτούντος Άσυλο, 6 δελτία ταυτότητας, 6 λοιπά έγγραφα και

• Ιδιόχειρες σημειώσεις.

Σε έρευνα στις 2 οικίες «safe houses» της ομάδας εντοπίστηκαν 7 αλλοδαποί, οι οποίοι στερούνταν δικαιολογητικά νόμιμης παραμονής στη χώρα και για τους οποίους κινήθηκε η διαδικασία της διοικητικής τους απέλασης.

Σημειώνεται ότι η έρευνα πραγματοποιείται στα πλαίσια του Empact και της Επιχειρησιακής Δράσης 2.2 «Eastmed», την οποία υλοποιεί η Ελλάδα.

Τρία μέλη της οργάνωσης έχουν συλληφθεί κατά το παρελθόν για παρόμοια αδικήματα.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Πηγή: skai.gr

