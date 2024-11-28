Σοκαριστικές είναι οι λεπτομέρεεις που έρχονται στο φως σχετικά με την επίθεση με μαχαίρι μαθητή σε συμμαθήτριά του, στο Αγρίνιο.

Σύμφωνα με το tempo24, όλα συνέβησαν χθες το πρωί σε Γυμνάσιο της πόλης όταν ήταν σε εξέλιξη στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου συνεδρίαση του Δεκαπενταμελούς Συμβουλίου των μαθητών.

Τότε ένας 15χρονος με την προτροπή άλλου συμμαθητή του, άρχισε με την λαβή ενός μαύρου σουγιά να χτυπά στο κεφάλι , τουλάχιστον τρεις φορές την κοπέλα, ενώ την απείλησε στην συνέχεια.

Η μαθήτρια τρομοκρατημένη ειδοποίησε τους καθηγητές της και άμεσα ενημερώθηκε η Αστυνομία που συνέλαβε τόσο τον δράστη , όσο και το μαθητή που τον προέτρεπε σε βία.

Παράλληλα με την κατηγορία της παραμέλησης ανηλίκου συνελήφθη και η μητέρα του ενός εκ των δύο μαθητών.

Ενώ στο πλαίσιο του αυτοφώρου αναζητούνται οι γονεία του έτερου μαθητή.

Πάντως ο εισαγγελέας έδωσε εντολή να αφεθούν ελέυθεροι οι δύο μαθητές.

Πηγή: skai.gr

