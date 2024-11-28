UFO στην Πάτρα; Λύθηκε το μυστήριο

Τον γύρο του διαδικτύου έκανε τις τελευταίες ώρες η είδηση με τα περίεργα φώτα στον ουρανό και τα UFO που κατέβηκαν στο Μιντιλόγλι της Πάτρας.

Τα περίεργα φώτα, οι παρεμβολές στα ραδιόφωνα και το απόκοσμο βουητό που υποτίθεται ότι παρατηρήθηκαν Μιντιλόγλι Αχαΐας, μέσα σε λίγη ώρα έκαναν τον γύρο των social media με τα σχόλια και τις θεωρίες συνωμοσίες να πέφτουν βροχή.

Τι όμως συνέβη πραγματικά;

Τελικά, η είδηση της... «εμφάνισης» εξωγήινων στο Μιντιλόγλι ήταν απλά ένα πείραμα του Ινστιτούτο Γκαίτε και της εφημερίδας «Πελοπόννησος» για τα fake news και την παραπληροφόρηση - πολύ επιτυχημένο όπως αποδείχθηκε!

Δείτε το ρεπορτάζ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.