Λύθηκε το μυστήριο με τα UFO σε χωριό της Πάτρας

Τα περίεργα φώτα με το απόκοσμο βουητό μέσα σε λίγη ώρα έκαναν τον γύρο των social media, με τα σχόλια και τις θεωρίες συνωμοσίες να πέφτουν βροχή

UFO στην Πάτρα; Λύθηκε το μυστήριο

Τον γύρο του διαδικτύου έκανε τις τελευταίες ώρες η είδηση με τα περίεργα φώτα στον ουρανό και τα UFO που κατέβηκαν στο Μιντιλόγλι της Πάτρας.

Τα περίεργα φώτα, οι παρεμβολές στα ραδιόφωνα και το απόκοσμο βουητό που υποτίθεται ότι παρατηρήθηκαν Μιντιλόγλι Αχαΐας, μέσα σε λίγη ώρα έκαναν τον γύρο των social media με τα σχόλια και τις θεωρίες συνωμοσίες να πέφτουν βροχή. 

Τι όμως συνέβη πραγματικά; 

Τελικά, η είδηση της... «εμφάνισης» εξωγήινων στο Μιντιλόγλι ήταν απλά ένα πείραμα του Ινστιτούτο Γκαίτε και της εφημερίδας «Πελοπόννησος» για τα fake news και την παραπληροφόρηση - πολύ επιτυχημένο όπως αποδείχθηκε! 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Πάτρα UFO Fake News
