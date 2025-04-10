Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν σε ηλεκτρονικές απάτες, καθώς και σε διακεκριμένες κλοπές και πλαστογραφίες, σε ολόκληρη την επικράτεια, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Το πρωί της Τρίτης πραγματοποιήθηκε σε περιοχές της Κορίνθου και της Αττικής, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν 4 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό.

Σε βάρος των συλληφθέντων, καθώς και 17 ακόμη ατόμων, τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί, σχηματίσθηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για -κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, απάτες, διακεκριμένες κλοπές, πλαστογραφία και όπλα.

Από τις έρευνες της Αστυνομίας προέκυψε ότι τα μέλη είχαν συστήσει και ενταχθεί στην οργάνωση τουλάχιστον από το Φεβρουάριο του 2024, με διαρκή και δομημένη δράση, με σκοπό την κατ' εξακολούθηση τέλεση ηλεκτρονικών απατών, κλοπών και πλαστογραφιών, για την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Παράλληλα, δραστηριοποιούνταν στη νομιμοποίηση των εσόδων από τις παράνομες δραστηριότητές τους, προβαίνοντας σε πλήθος τραπεζικών συναλλαγών.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Τα μέλη της οργάνωσης αναρτούσαν σε διαδικτυακή ιστοσελίδα αγγελιών, καθώς και σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, μέσω ψεύτικων λογαριασμών, ψευδείς αγγελίες πώλησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, τα οποία παρουσίαζαν βλάβη, σε χαμηλότερες τιμές συγκριτικά με την υπόλοιπη αγορά.

Στις αναρτήσεις χρησιμοποιούσαν φωτογραφίες που προμηθεύονταν μέσω αναζητήσεων στο διαδίκτυο από άλλες, ήδη υπάρχουσες αγγελίες, ενώ ανά τακτά χρονικά διαστήματα ανακυκλώνονταν οι ίδιες φωτογραφίες. Επιπλέον, προκειμένου να πείσουν τα υποψήφια θύματά τους, παρουσιάζονταν ως ιδιοκτήτες εταιρειών με δραστηριότητα το εμπόριο οχημάτων.

Σε περίπτωση που υποψήφιος αγοραστής- θύμα της οργάνωσης έπαιρνε τηλέφωνο για κάποια αγγελία, τα μέλη του κυκλώματος του ζητούσαν προκαταβολή χρηματικού ποσού για την πραγματοποίηση της μεταβίβασης.

Στη συνέχεια, με την καταβολή των ποσών, προχωρούσαν αυθημερόν σε ανάληψη του μεγαλύτερου μέρους από ΑΤΜ, με τελική κατάληξη τον αρχηγό της οργάνωσης, με αποτέλεσμα να προσδίδεται νομιμοφάνεια στα έσοδα αυτά.

Παράλληλα, όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, τα μέλη δραστηριοποιούνταν και σε άλλες αξιόποινες πράξεις, όπως απάτες, πλαστογραφίες, κλοπές οχημάτων και διακεκριμένες κλοπές από οικίες, υπό την οργάνωση και καθοδήγηση του αρχηγικού μέλους.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Πιστόλι με 14 φυσίγγια, 2 αεροβόλα όπλα,μαχαίρι,κινητά τηλέφωνα,3.100 ευρώ,31 αβολίδωτα φυσίγγια,6 οχήματα και αποδείξεις τραπεζικών εμβασμάτων, βιβλιάρια τραπεζικών λογαριασμών και τραπεζικές κάρτες.

Από τις έως τώρα έρευνες της Αστυνομίας, έχουν εξιχνιασθεί 52 περιπτώσεις απάτης και 4 κλοπές οικιών και οχημάτων, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης ξεπερνάει τις 170.000 ευρώ.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, τρεις από τους συλληφθέντες έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για πλήθος παρόμοιων αδικημάτων, με δύο εξ αυτών να έχουν εκτίσει ποινές κάθειρξης, ενώ το αρχηγικό μέλος έχει επιδείξει άκρως παραβατική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια αστυνομικών ελέγχων, έχοντας μάλιστα αποδράσει και από σωφρονιστικό κατάστημα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

